Bytt land och liga - poängsprutan mot ny succésäsong

Han var en Hockeyallsvenskans klarast lysande stjärnor ifjol. Nu har Sebastian Dyk bytt både land och liga. Men 27-åringen fortsätter på samma spår i öster och berättar att IFK Helsingfors kändes som ett klockrent alternativ. Vad framtiden har att erbjuda vill han dock inte spekulera i.

— Skulle agenten ha någonting till våren så får man diskutera det då, berättar han för hockeysverige.se.



Dyk och Meyer. Meyer och Dyk. Duon blev ett begrepp under fjolårssäsongen i Hockeyallsvenskan och bar Södertälje på sina axlar. Radarparet smiskade dit 118 poäng tillsammans i serien och gick sedan vidare till större uppgifter. Men medan Nicolai Meyer har det tufft i SHL och Malmö, så går det desto bättre för Sebastian Dyk i Finland. I skrivandets stund har han på 18 matcher gjort 15 poäng som fördelats på åtta mål och sju assists. Med det är det bara bröderna Westerholm i Lukko som är vassare av svenskarna.

– Det går helt okej tycker jag. Mycket nytt, ny liga, mindre is och lite annorlunda spel jämfört med hemma. Men jag tycker att jag kommit in och anpassat mig bättre nu de sista matcherna och hittat rätt, berättar den gladlynte skåningen för hockeysverige.se.



Vad har varit det svåraste under den första tiden att anpassa sig till?

– Jag tycker att skillnaden är att det är lite tuffare spel här. Man har inte lika mycket tid på sig som man har haft hemma. Det är lite mindre ytor och blir tajtare spel.

– Det gäller att vara lite snabbare i alla beslut.

ETT SNÄPP UPP

Utanför för isen har han inte upplevt någon större skillnad jämfört med Sverige. En överraskning kanske då det svenska språket och det finska knappast går hand i hand.

– Helsingfors är ju en tvåspråkig stad där rätt många kan svenska och de flesta förstår engelska väldigt bra också. Det är klart att det varit lite annorlunda, man är van vid att åka till ICA Maxi och handla, det är lite nya saker du får uppleva.

– Jag har jättebra boende och allting är tiptop. Det är en superfin stad och det finns mycket att göra. Det är ett kanonställe att lira hockey på, säger han och det sprudlande humöret går nästan att ta på genom telefonen.

Sebastian Dyk berättar att Liiga är ett snäpp upp från Hockeyallsvenskan.

– Allsvenskan är en sjukt bra liga och jag har stenkoll på den också och följer framförallt Södertälje och hur det går för dem. Men Liiga tycker jag är en nivå till, det är lite bättre och det går kanske lite snabbare än vad det gör i allsvenskan.

– Jag känner absolut att jag har tagit ett steg upp att testa på det här. Sen hoppas jag kunna klättra ännu mer.

Nicolai Meyer och Sebastian Dyk i ett av många måljubel från ifjol. Foto: Bildbyrån



Efter fjolårets dundersuccé med Södertälje där 27-åringen gjorde 28 mål och totalt 56 poäng så trodde nog de flesta att Sebastian Dyk skulle hamna i SHL.

– Jag kände väl att jag ville gå upp en nivå och samtidigt spela vidare på den här känslan jag hade, att få förtroende och en ganska stor roll. Jag hade möte med Helsingfors sportchef och huvudtränare, och vad de berättade och sa om hur de tänkte spela laget och alla förutsättningar...Det kändes som att jag fick allting i ett paket. Jag fick en nivå högre, jag kom till en bra stad och framförallt en riktigt bra hockeyförening där de trodde hårt på mig.

– Jag känner att det här med förtroende betyder sjukt mycket. Självklart gör man sig förtjänt av förtroende också, men just att de hade en bra inställning till mig från början, det kändes som att om jag sköter mina kort rätt och gör vad jag ska så har jag bra förutsättningar i laget.



Var det aktuellt med SHL, hade du erbjudanden därifrån som du tackade nej till?

– Det vet jag inte. Jag vet att det fanns intresse från en del klubbar. Men Helsingfors var på mig ganska tidigt och visade stort intresse. Jag kände väl ganska snabbt att det var det som var mest intressant.

– Jag snackade med Malmö lite, men jag kände att det här var rätt steg för mig och försöka bygga vidare på det jag gjorde förra året. Det känns som att det var rätt beslut att ta.



Det blev aldrig något konkret anbud från Malmö?

– Jag vet inte med agenten. Det enda jag hörde var från Helsingfors till jag skrev på. Jag tror inte att det gick så långt i diskussionen med SHL-klubbar. Det är mycket möjligt att agenten vet något som inte han behövde dela med sig av. Jag bestämde mig för detta ganska snabbt.



SPRÅNGBRÄDA

Liiga har på senare år blivit en språngbräda för svenska spelare. Ifjol vann Malte Strömwall poängligan och spelade till sig ett KHL-kontrakt med Sotji. Erik Thorell kom på en åttonde plats och han återfinns numera i NLA-klubben Zug. För två år sedan tog Patrik Carlsson ett år i IFK Helsingfors, när han sedan var tillbaka i Frölunda ifjol slog han nytt personligt poängrekord i SHL. Språngbräda var ordet.

– Jag tror det ligger lite i det. Det är absolut inga liga där du kan åka och bara producera och det är väldigt tufft här. Jag tror att om du spelar bra och gör dina saker rätt så har du många ögon på dig från olika ligor som är här och kollar, berättar Dyk.

– Jag tror absolut att det är ett väldigt bra ställe att ta ytterligare kliv på.



Hur tänker du om din framtid?

– Det är ganska tidigt. Jag fokuserar fullt ut på Helsingfors och att göra en bra säsong här. Jag hoppas att vi kan gå väldigt långt. Jag tycker vi har ett bra lag och ska kunna vara med och slåss i toppen.

– Jag trivs väldigt bra här och det är svårt att säga hur framtiden ser ut och hur jag tänker. Jag har tagit mig upp till denna nivån och nu vill jag göra det så bra som möjligt här. Sen får man se vad som händer, skulle agenten ha någonting till våren så får man diskutera det då. Men just nu är det bara 100 procent fokus på Helsingfors och att bli så bra som möjligt och försöka utvecklas ännu mer.



Sebastian Dyk har kontrakt säsongen ut, men klubben har option på ytterligare en säsong.

– De kan välja att förlänga det över nästa säsong.



Är det bara de som har det valet?

– Det är nog klubben som har det valet. Jag är inte riktigt säker på det.

Ifjol dundrade Dyk in poäng för Södertälje, en klubb med många fans och många som bryr sig. Sebastian Dyk får frågan om han känner likadant i Finland rörande intresset kring hans lag och om det innebär någon press.

– IFK är ju huvudstadens lag och de vill alltid vara med i topp. Jag känner ingen press att det är liv och död, men det är ändå att det betyder mycket för staden och för fansen. De vill se sitt lag i toppen och det är den ambitionen föreningen har också.

– Men absolut känner man av att det är mycket intresse runt klubben.



Blir du igenkänd på stan?

– Det har väl hänt att det är någon som känt igen en. Kanske de mer inbitna fansen. Men det är inte som om Zlatan skulle gå runt i Malmö direkt, säger han och skrattar.

