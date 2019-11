Leksand redde ut Linköpings inledande anstormning och vände momentum till sin fördel i inledningsperioden. När den första perioden summerades var skotten 7-15 och ställningen 0-1 (Mattias Ritola). Mittperioden blev helt hemmalagets efter att gästerna tagit många utvisningar, tre av vilka resulterade i mål bakåt (Andrew Gordon, Broc Little, Sam Lofquist). Lägg därtill Adam Helewkas kvittering innan utvisningsfesten och vändningen var ett faktum. Hemmalaget stängde matchen i tredje och tog tunga poäng tack vare 4-1-segern.



Om det var medvetet att låta hemmalaget trycka på i början eller inte får vi inte svar på men momentum-svingen man genomförde efter ungefär åtta minuter var mäktig och därefter var gästerna bättre än Linköping fem-mot-fem. Men LHC fick utdelning i powerplay och det bäddade för segern.

Från tisdagens tillställning noterar jag följande:

ANDREW GORDONS FORM HÅLLER

Spelet har måhända inte riktigt flutit för Linköping hela tiden men Andrew Gordon har prickat storformen. Ett mål (och ett bortdömt) samt en assist mot Leksand gör att kanadensaren nu har gjort fem mål och sju assist på 17 matcher. I en intervju med Hockeysverige inför säsongen sa 34-åringen att han accepterat att han inte är den spelare som kanske gör mest poäng längre och därför har han också accepterat en roll längre ner i hierarkin. När Hockeysverige mötte upp poängsprutan efter matchen skrattade han bara:

– Haha, jag vet att jag har det i mig. Men skämt åsido. Jag vill ogärna missbruka ordet ”soldat” men när du spelar hockey ska du göra det du blir tillsagd. Är det att täcka skott så täcker du skott. Vill de att du ska vinna tekningar så ska du vinna tekningar. I början skulle jag spela defensivt, nu är mitt uppdrag att göra mål, sa han.

Efter torsdagens match är han poängbäst i LHC, tillsammans med Jakko Rissanen som stod för fina tre assist under aftonen.



WHEN IT RAINS, IT POURS - MEN…..

Leksand må ha vunnit två raka matcher innan uppehållet, men det slarv och den oskärpa de uppvisade i mittperioden, där matchen punkterades till hemmalagets fördel, skvallrar om frustration. Och otur. Lag i motgång får inte alltid domsluten med sig. Slarven gav utvisningar och det blev mål bakåt. Över 60 minuter är inte skillnaden lagen emellan så stor som resultatet visar. Offensivt skapade Leksand en hel del tätt på mål. Schemat ser småsvårt ut (HV71 hemma, Frölunda borta, Luleå hemma). Men en solid försvarsinats i matcherna kan ge poäng. Offensivt är det stundtals spännande.

FÖRBÄTTRINGSUTRYMME FINNS FORTFARANDE, LHC

Mycket har gått med Linköping på senare tid. Poängen trillar in och nu lämnade laget jumboplatsen. . Och även om försvaret ser betydligt bättre ut än under bottennappen tidigare under säsongen finns det utrymme för förbättring. Det går inte att bli stillastående. Leksand tilläts komma runt och in på mål stundtals. Skillnaden var markant. Men slutar Linköping åka skridskor på samma sätt på lördag, då Djurgården kommer på besök, kan det bli svettigt.

När undertecknad har pratat med olika personer inom Linköpings lag och organisation har alla - precis alla - sagt samma sak: ”Vi kommer inte att vara bäst i början av säsongen. Vi kommer att växa in det.”

Och undan för undan är det precis vad östgötarna gör. Säkerheten i offensiven känns påtaglig, man är trygg i sina roller. Spelare kommer ut och in i uppställningen - och levererar för det mesta.

Nu ska det klaffa över 60 minuter också.

Avslutningsvis noterar vi att…



... LHC:s första 3-1-mål fullt riktigt dömdes bort för spelare i målgården. Men oj vad vackert passningsspelet som byggde upp det var.

… Leksands bortafölje skapade bra stämning. När båda klackarna stämde upp i längre ramsor var de nästan som att vara på en fotbollsarena. Mäktigt.

…Axel Brage hade en motig kväll mot sin forna klubb. Igen.

… Jakko Rissanen har vuxit in i SHL-kostymen.