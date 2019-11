Skräckbilderna: Calgarybacken föll ihop - mitt i träningen

Igår tvingades Lukas Zetterberg avbryta en match i HockeyAllsvenskan på grund av hjärtproblem. Idag utspelade sig en annan otäck episod i hockeyvärlden. Mitt under Calgary Flames träningspass blev det dramatiskt.

Lagets back T.J. Brodie föll plötsligt ihop och började krampa på isen, rapporterar kanadensisk media. Han fick omedelbart läkarvärd och togs sedan av isen på bår innan han fördes till sjukhus. Calgarys general manager Brad Treliving hälsar att 29-åringen var vid medvetande och kunde svara på tilltal, och att det kommer komma fler uppdateringar kring backens mående när det finns mer information.

T.J. Brodie har gjort nästan 600 NHL-matcher för Calgary och står den här säsongen noterad för 0+8 på 21 matcher. Han är inne på det sista året på ett kontrakt som ger honom 4,65 miljoner dollar per år.

Our thoughts are with #Flames T.J. Brodie, who collapsed and started convulsing at practice today. He was taken to hospital and confirmed to be alert and responsive 🙏 pic.twitter.com/8m1zEhvGYi