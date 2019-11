Sportchefen bekräftar: Svenskens karriär är över

Robert Nilsson har spelat i både NHL och KHL under sin karriär. Men det är kanske i Schweiz som han lyckats bäst. Bland annat så avgjorde han finalen till ZSC:s fördel 2014 och totalt har det blivit 198 poäng på 197 matcher.





KLASEN INTE AKTUELL

Nilsson har dock inte spelat sedan säsongen 17/18 och anledningen till det är sviter efter hjärnskakningar. Nu bekräftar ZSC:s sportchef Sven Leuenberger att det är slutspelat för svensken. Samtidigt slår sportchefen fast att man inte kommer försöka beslag på Luganos Linus Klasen som en ersättare.

— Robert spelar inte längre hockey. Men detta betyder inte att vi tänker på Linus för framtiden. Förra säsongen spelade vi utan Nilsson. Vi är inställda på att klara oss utan Nilsson. Vi letar inte efter en ersättare och Klasen kommer inte, slår han fast i en intervju med sajten tio.ch.

2017 skrev Robert Nilsson på för två nya år plus ett optionsår med Zürich-klubben. 34-åringen spelade under karriären två VM-turneringar för Sverige och var med att plocka hem silvermedaljen 2011. I en intervju med hockeysverige.se för ett drygt år sedan berättade Nilsson om den tuffa vägen tillbaka och om depression och nedsatt syn.

– Synen har inte varit lika bra, jag har haft depression och sådana grejer… Det har varit jobbigt. Sedan har jag varit illamående och känner så fortfarande beroende på vad jag gör, sa han då.



I unga år ansågs Robert Nilsson vara en jättetalang och gick bland annat som nummer 15 totalt i 2003 års draft. Men det blev bara 53 matcher för klubben som valde honom, New York Islanders, innan NHL-karriären gick vidare med fyra säsonger i Edmontons organisation.