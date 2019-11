Svensk på skadelistan - då kallas landsman upp

Efter att ha gått skadat i säsongsupptakten skickades Jonathan Ericsson ned i AHL, för första gången på ett decennium. Efter tio matcher i Grand Rapids kallas 35-åringen nu upp igen, meddelar NHL på twitter.

Patrik Nemeth, en annan svenskback, är nämligen uppsatt på skadelistan. Vi kan med andra ord anta att Ericsson är sedd som en ersättare till sin landsman.

Det blev två assist på de tio AHL-matcherna för Ericsson, som gjort 662 matcher för Detroit i NHL.

The #RedWings today recalled Jonathan Ericsson from the Grand Rapids Griffins & placed Patrik Nemeth and Justin Abdelkader on injured reserve retroactive to Nov. 10.



More: https://t.co/qErCwhmr23 pic.twitter.com/NuZzdiFDa8