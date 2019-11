Backkollegan borta på obestämd tid – då kallas svenskbacken upp till NHL

Oliver Kylington lyckades spela till sig en ordinarie plats i Calgary Flames backuppsättning efter ett starkt träningsläger och fanns med i 14 matcher för Flames innan han förra veckan blev nedskickad till AHL.

Väl nere i AHL-klubben Stockton visade Kylington framfötterna, inte minst genom sitt hattrick i 6–7-förlusten mot Tucson förra helgen.

FEMTE SÄSONGEN I NORDAMERIKA

Efter en vecka nere i AHL kallas nu Kylington upp till NHL igen. Backkollegan T.J. Brodie är borta på obestämd tid efter att ha fallit ihop på isen under gårdagen och vårdats på sjukhuset under natten. Calgary meddelar på sin hemsida att Brodie mår bra efter omständigheterna och att man kommer ge honom all tid att återhämta sig.

Kylington är inne på sin femte säsong i Nordamerika just nu. Under åren i Calgarys organisation har 22-åringen spelat 53 NHL-matcher (nio poäng) och 190 AHL-matcher (91 poäng).