En av lagets bäst betalda – nu väntar spel i AHL för veteranen

Med sin lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar delar Andrew Ladd fjärdeplatsen över New York Islanders bäst betalda spelare tillsammans med Jordan Eberle och Nick Leddy.

Sedan Ladd skrev sitt sjuårskontrakt värt 38,5 miljoner dollar, drygt 370 miljoner kronor, den 1 juli 2016 så har han varit på stadig nedgång. Förra säsongen kom 33-åringen bara till spel i 26 matcher då skador hindrade honom från spel och under sina totalt 177 matcher i Islanders har Ladd producerat beskedliga 71 poäng.

SPELAT FEM AHL-MATCHER DEN HÄR SÄSONGEN

Ladd inledde årets säsong skadad, men matchades igång med fem matcher i AHL-laget Bridgeport på en så kallad "conditioning stint", vilket innebar att 33-åringen kunde spendera 14 dagar i AHL utan att behöva passera waivers.

Nu tvingas Ladd fortsätta säsongen i AHL. Under gårdagen sattes veteranen upp på waivers av Islanders med syftet att han skulle fortsätta spela för farmarlaget Bridgeport. Under fredagen stod det klart att Ladd gått igenom waivers, vilket innebär att han nu är tillgänglig för AHL-spel.

New York Islanders general manager Lou Lamoriello berättade under gårdagen att man inte sett tillräckligt mycket från Ladd under dennes fem matcher i Bridgeport för att bedöma om han var redo för NHL-spel igen, vilket nu gör att han kan bli kvar i farmarligan på obestämd tid.