Lundqvist inbytt och utbytt i sjuka målfesten: "Pinsamt"

– Som matchen blev var det pinsamt för oss, säger coachen David Quinn.

Tampa Bay är tillbaka på amerikansk mark efter de två segrarna mot Buffalo i Stockholm i helgen och verkar sannerligen ha hittat storformen. I natt körde de över New York Rangers med hela 9-3, efter att ha haft ledningen med 4-0 innan vi ens spelat sju minuter av den första perioden.

Det var överkörning, utklassning, kattens lek med råttan. You name it. Tampa Bay var totalt överlägsna. Det fick framför allt Henrik Lundqvist erfara. Svensken byttes in vid underläge 4-0, men byttes sen också ut efter den andra perioden. Då hade han släppt in fyra av 19 skott och fått se Tampa Bays ledning växa till bisarra 8-1.

Lundqvist spelade drygt halva matchen. Eller match och match, förresten. Förnedringen är nog ett mer passande ord.

– Det var ganska pinsamt. Det var inte första gången det här hände oss, men det var den största förlusten vi åkt på när vi spelat så här, säger Rangersveteranen Chris Kreider efter genomklappningen.

TRE ASSIST AV HEDMAN

Enligt nhl.com var det här första gången sedan 2003 Tampa Bay gjorde nio mål. Dessutom gjorde de fem av målen i powerplay, vilket inte hänt sedan 1995.

– Vi tog inte bort foten från gaspedalen, som Steven Stamkos så träffsäkert summerade 9-1-vinsten.

Stamkos gjorde ett av målen och står på 399 i NHL-karriären. Nikita Kutjerov gjorde ett mål och tre målgivande passningar. Alex Killorn satte två mål, Luke Schenn, Ondrej Palat, Patrick Maroon, Kevin Shattenkirk och Yanni Gourde fick också måljubla. Victor Hedman hade tre assistpoäng i storsegern.

Filip Chytil och tidigare nämnde Kreider gjorde Rangers mål. Chytil blev tvåmålsskytt.