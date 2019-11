Nya skadeproblem i Toronto – centern borta på obestämd tid

Skadorna hopar sig för Toronto Maple Leafs just nu. Efter att det tidigare i veckan stod klart att superstjärnan Mitch Marner skulle bli borta åtminstone fyra veckor på grund av en fotledsskada meddelade klubben att ytterligare en forward sätts uppå skadelistan.

Alexander Kerfoot, som kom till Maple Leafs i samband med sommarens uppmärksammade trejd som tog honom och backen Tyson Barrie till Toronto i utbyte mot centern Nazem Kadri och svenske backen Calle Rosén, kommer att bli borta på obestämd tid. Detta efter att han genomgått en operation på den ansiktsskada han ådrog sig i segermatchen mot Los Angeles förra veckan.

@MapleLeafs centre Alexander Kerfoot is out indefinitely after undergoing surgery to repair facial dental fractures. (1/2) #LeafsForever