Tidigare FBK-centern kallas upp – kan NHL-debutera i helgen

Rasmus Asplund kan bli den sjätte svensken att få dra på sig Buffalo Sabres matchtröja den här NHL-säsongen. Under fredagen meddelade Sabres nämligen att man valt att kalla upp 21-åringen från farmarklubben Rochester Americans.

Detta är första gången som Asplund kallas upp av Sabres. Under natten till söndag, svensk tid, spelar Buffalo hemmamatch mot Ottawa Senators. Då kan den Filipstad-födde centern spela sin första NHL-match i karriären.

Asplund är just nu inne på sin andra säsong i Nordamerika. Förra säsongen stod han för 41 poäng (10+31) på 75 matcher i AHL för Rochester. Den här säsongen har han noterats för åtta poäng (1+7) på 13 matcher.

We have recalled Rasmus Asplund from @AmerksHockey.



Details: https://t.co/wCr5Wb12CS pic.twitter.com/RARQNmKZN9