Tillbaka efter petningen - slog till direkt

Han fick bara spela nio minuter i mötet med Montréal förra veckan. Sen petades Adrian Kempe helt i Los Angeles vinst mot Minnesota. I natt var han dock tillbaka i hetluften igen - och hamnade i händelsernas centrum.

Detroit ledde med 2-1 när det återstod knappt två minuter av matchen. Då slog Kempe till. Han tryckte in en retur från nära håll och tog matchen till förlängning. Målet var hans blott andra för säsongen, och poängen hans femte på 18 matcher.

.@AdrianKempe ties it up late to send the game to OT 😎#GoKingsGo pic.twitter.com/xbCwYBegX6