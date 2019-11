Brynäs IF

På midsommarafton valdes han som åttonde spelare av Edmonton Oilers i NHL-draften. Det kastade hans framtid i ovisshet. Philip Broberg hade så sent som i maj skrivit på för Skellefteå AIK och siktat in sig på att flytta från Stockholm, där han tidigare hade spelat med AIK, och upp till Västerbotten.

I samband med draften lät Edmontons nytillträdde general manager Ken Holland dock meddela att man skulle fundera på om det inte var bättre att behålla 18-åringen i Nordamerika. OHL-laget Hamilton Bulldogs, som äger Brobergs rättigheter i det kanadensiska juniorsystemet, var givetvis intresserade av att plocka in den nyblivne U18-världsmästaren, men fick i slutändan nobben.

I juli kom beskedet att Broberg skulle representera Skellefteå den här säsongen. Drygt fyra månader senare uttrycker han sin stora glädje över det.

– Jag tycker att det har varit jäkligt bra att komma hit, säger han entusiastiskt till hockeysverige,se.

– Det var helt rätt beslut att spela i Skellefteå, att flytta hemifrån igen och komma upp hit. Jag stortrivs och har fått ett bra välkomnande.

STARKA UNDERLIGGANDE SIFFROR

Spelmässigt har de första månaderna varit en anpassningsperiod för ynglingen. På 17 matcher har han noterats för två assist och snittat 14.31 i speltid per match. Inga siffror som får folk att höja på ögonbrynen.

Desto trevligare är Philip Brobergs underliggande statistik. Enligt SHL.se har Skellefteå ett spelmässigt övertag med backtalangen på isen. Hans corsi – en plus- och minusstatistik för det totala antalet avslut för en spelare i spel fem mot fem – ligger på dryga 53 procent inför kvällens möte med Brynäs. Skellefteå tar alltså mer än hälften av avsluten med Broberg på isen.

– Jag kommer in i det mer och mer. Det gäller att fortsätta gnugga på detaljerna, säger han.

– Strukturen och passningsspelet är de största skillnaderna mellan allsvenskan och SHL. Skickligheten med puck också. Även om vi hade bra struktur i AIK förra året så är det ett steg uppåt i SHL. Här blir man straffad hårdare om man gör ett misstag just för att spelarna är lite bättre.

Wayne Gretzky och Philip Broberg.Foto: Bildbyrån





Att Philip Broberg känner sig mer och mer bekväm i SHL är ett bra besked inför JVM. I fjol var Juniorkronornas yngsta spelare i Victoria, Kanada, då han klev in som sjunde och sista back efter att ha ersatt skadade Timothy Liljegren.

Juniorkronorna gick förra helgen segrande ur genrepsturneringen i Finland och Broberg ser med tillförsikt fram emot det som, rimligen, komma skall. För även om han själv inte vill prata om sig själv som given och konkurrensen på backsidan är mördande torde det krävas mycket för att han inte ska komma med.

– Jätteskönt att få med sig tre vinster i sista turneringen innan JVM. Det är en självförtroendeboost att vinna och det ska vi verkligen ta med oss till JVM, säger han.

– Om jag kommer med vore det såklart en jättestor ära. Det var en jäkla upplevelse för mig att vara med i fjol, men precis som alla andra ville jag delta och hjälpa laget. Det var kanske lite svårare när man var tre år yngre. Vi spelade helt okej som lag då, men gjorde ingen toppmatch mot Schweiz i kvartsfinalen. Det var där det brast tyvärr.

SNEGLAR MOT EDMONTON

Samtidigt som Philip Broberg är fullt upptagen med SHL-spel och jakten på en JVM-tröja kastar han lystna blickar mot Nordamerika och närmare bestämt Edmonton. Hans Oilers har inlett NHL-säsongen över förväntan tack vare superduon Connor McDavid och Leon Draisaitl.

– Jag försöker hålla koll på stats och se hur det går för laget. Nu såg man att McDavid gjorde hattrick och sex poäng (mot Colorado Avalanche) senast. Det är kul att det går bra för folket i den staden älskar verkligen sin ishockey, konstaterar han.



Vad tänker du kring att tillhöra en organisation som Edmonton med en spelare som McDavid?

– Det är väldigt speciellt. De har en väldigt bra trupp som går som tåget med honom och Draisaitl i spetsen. Sedan har de en historik som är väldigt speciell.När jag var där på "dev campen" i somras fick jag intrycket av att det är en väldigt välskött och seriös organisation. De har bra faciliteter och en fin arena. Det var härligt att vara där och få uppleva det.

Han hoppas att det inte ska dröja alltför lång tid innan han själv är en del av laget.

– Jag tar det här året först. Sedan tänker jag på det som komma skall. Jag vill utveckla mig själv så mycket jag kan och vara redo att för att slåss om en plats. Visst vore det häftigt om det blev så redan nästa år, men jag har inte bråttom. Tar jag inte en plats får jag ta ett till år här.

