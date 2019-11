Rögle tog hem prestigemöte – Brynäs och Örebro vinnare efter dramatik

Rögle är tillbaka på vinnarspåret. Efter tre raka nederlag såg Leon Bristedt till att frälsa skåningarna i förlängningen av toppmötet med Frölunda. Under dramatiska former blev även Brynäs och Örebro vinnare under lördagskvällens SHL-matcher.

Rögle – Frölunda 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 1–0)

Rögle: Samuel Jonsson, Leon Bristedt.

Frölunda: Joel Mustonen.

Jämnt, tätt och tufft. Topplagen Rögle och Frölunda bjöd på en lika spännande som underhållande tillställning i Ängelholm.

Det dröjde till den tredje perioden innan målnollan sprack. Joel Mustonen gav Frölunda ledningen efter förarbete av landslagsmannen Max Friberg. Glädjen blev kortvarig då unge backen Samuel Jonsson smög med upp i ett anfall och satte 1–1 knappt två och en halv minut senare. Detta efter att Daniel Zaar svarat för framspelningen.

Målvakterna Roman Will och Johan Mattsson såg med varsin stabil insats att ta matchen till förlängning. Där fortsatte det svänga fram till dess att Leon Bristedt bjöd på en solouppvisning i anfallszonen och skickade in segermålet – med 33 sekunder kvar att spela.

Det var ett mål som punkterade Rögles tre matcher långa förlustsvit.

– Vi kommer tillbaka till vårt spel, spelar bättre defensivt och släpper inte till så mycket. Då behöver man inte göra så många mål framåt, säger matchvinnaren till C More och beskriver segermålet:

– Vi rullade runt lite. Sedan provade jag något nytt och kom upp och fick i väg ett bra skott. Det var skönt att hänga dit den. Jag hade inte mina ben med mig riktigt i dag.

Rögle är femma i den jämna tabellen, bara tre poäng efter serieledande Örebro. Frölunda är trea.

Brynäs – Skellefteå 6–4 (2–1, 1–0, 3–2)

Brynäs: Adam Brodeckii 2, Daniel Mannberg, Jacob Blomqvist, Emil Molin, Greg Scott.

Skellefteå: Oscar Möller 2, Joakim Lindström, Tuomas Kiiskinen.

Brynäs firade Johan "Honken" Holmqvists fina karriär i samband med lördagens hemmamöte med Skellefteå. Det gjorde man genom att ta tre viktiga poäng.

I centrum i vinstmatchen: Adam Brodecki.

Forwarden, tillbaka i Gävle efter stopp i Växjö och Linköping, har haft svårt att få ut något i offensiv väg den här säsongen. Men mot Skellefteå fördubblade han sin mål- och poängskörd genom att svara för 2+1 i segermatchen.

Men det var inte långt från att Brynäs lät de tre poängen glida dem ur näven. Efter att ha gått fram till 4–2 blev det dramatiskt värre. Oscar Möllers 4–3-reducering godkändes efter många om och men varpå gästerna fick en kvittering bortdömd. Skellefteå kom ändå ikapp tack vare ett nytt mål från Möller.

Det blev ändå tre poäng för Brynäs.

Nyförvärvet Emil Molin blev matchvinnare utnyttjade ett powerplay med drygt fem minuter kvar att spela. Han fick pucken i fritt läge framför mål och sköt slagskott (!) till matchvinnande 5–4. Greg Scott avslutade sedan målskyttet med att göra 6–4 i tom kasse.

Tack vare trepoängaren fick Brynäs ett skönt utrymme på fyra poäng ned till bottenduon Leksand och Oskarshamn. Skellefteå är sjua.

Örebro – Malmö 3–2 (2–0, 0–1, 1–1)

Örebro: Aaron Irving, Shane Harper, Sakari Salminen.

Malmö: Jesper Jensen Aabo, Fredrik Händemark.

Örebro studsade tillbaka efter torsdagens nederlag i Göteborg. Men trots rivstarten på matchen, där närkingarna gick fram till 2–0 tidigt, satt vinsten hårt åt.

Malmö krigade sig tillbaka in i matchen och kom ikapp tidigt i den tredje perioden när kaptenen Fredrik Händemark satte 2–2.

Örebro fick dock sista ordet. Sakari Salminen stod för ett riktigt konstmål när han lyfte upp en läcker backhand bakom Lars Volden. Finländarens femte mål för säsongen.

Malmö hade sen en gyllene chans att kvittera genom Frederik Storm. Han tog köksvägen runt motståndarkassen och lyckades sånär få in pucken. Målvakten Dominik Furch lyckades få ut benskyddet och stoppade pucken efter att den retfullt glidit längs mållinjen.

Örebro är kvar i serieledning medan Malmö ligger nia.