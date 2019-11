AIK sparkar tränaren – förre huvudtränaren tar över

Efter åtta raka förluster åkte AIK upp till topplaget Björklöven under gårdagen med förhoppningen att bryta den dystra trenden. I stället för ett trendbrott åkte Stockholmarna på en svidande 1–8-förlust och åkte således på sin nionde raka förlust.

Nu väljer AIK att agera.

"BEHÖVER FÅ TILLBAKA TRON"

Under söndagen meddelade klubben att man valt att gå skilda vägar med huvudtränaren Jussi Salo.

– Vi behöver få tillbaka tron, spelglädjen och energin i gruppen. Vi måste bryta denna förlusttrend och därefter blicka framåt och ta oss upp på säker mark till en början, berättar sportchefen Anders Gozzi för AIK:s hemsida.



Bobo Simensen.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Som ersättare hämtas tidigare AIK-tränaren Bobo Simensen in. 61-åringen kommer närmast från tränarjobbet i Tyresö/Hanviken, ett lag han tränade under säsongen 2017/18. Förra säsongen jobbade Simensen inte som tränare.

– Bobo har varit i AIK tidigare och har ett stort hjärta för klubben med ett stort engagemang och bra karaktär. Egenskaper som vi tror är bra i detta utsatta läge vi befinner oss i. Han gillar även denna typ av utmaning, är en stor vinnarskalle och har gjort bra i från sig tidigare i liknande situationer. Han kom bland annat in säsongen 04/05 och tog tillbaka AIK till Allsvenskan efter en tuff start på säsongen, säger Gozzi.



"VARIT AIK:ARE SEDAN BARNSBEN"

Simensen ser framemot att hjälpa laget uppåt i tabellen.

– Jag har varit AIK:are sedan barnsben och det är en stor grej att komma tillbaka. Jag vet att det kommer blir tufft men det finns bra kvalité i spelarna, men laget har inte fått ut sin fulla potential. Min uppgift blir att få spelarna att inse det och skapa ett enkelt spel som gör att vi kan börja vinna matcher, säger Simensen.



AIK meddelar samtidigt att de övriga i ledarstaben kommer att fortsätta med sina uppgifter i klubben.

– Tillsammans kan vi göra något väldigt bra. Det gäller att få tillbaka en härlig känsla i gruppen, säger Simensen.



Förutom AIK har Simensen även tränat Rögle, Malmö och Almtuna på allsvensk nivå.