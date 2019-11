Backen förlänger med Oskarshamn: "Kommit in bra i gruppen"

Nichlas Torp inledde säsongen med Hockeyettan-klubben HC Dalen, men skev på för SHL-nykomlingen Oskarshamn efter mindre än en vecka i Hockeyettan-laget.

30-åringen skrev då på ett korttidskontrakt med smålänningarna, ett kontrakt som skulle löpt ut den 24 oktober. Nu står det klart att backen blir kvar i Oskarshamn.

BIDRAGIT PÅ OCH UTANFÖR ISEN

Under söndagskvällen meddelade SHL-nykomlingen att Torp blir kvar i klubben under resten av säsongen.

– Vi tycker att Nichlas kommit in bra i gruppen och bidragit både på isen och vid sidan av. Därför väljer vi nu att förlänga kontraktet hela säsongen även om han har ett par veckor kvar av korttidskontraktet, säger sportchefen Daniel Stolt till klubbens hemsida.



Torp har stått för två poäng (1+1) på sex matcher i Oskarshamnströjan den här säsongen.