Förre SHL-målvakten klar för allsvenskt spel

Efter fyra säsonger i SHL stod den i våras klart att Justin Pogge inte skulle få något nytt kontrakt med Rögle. Den NHL-meriterade målvakten har sedan dess gått klubblös, men har hållit igång genom att bland annat träna med Rikard Grönborgs Zürich under hösten.

Nu har Pogge hittat en ny klubbadress.

"KOMMER ATT BIDRA MED TRYGGHET OCH PROFFSIGHET"

Under söndagen meddelade Södertälje att 33-åringen skrivit på ett kontrakt med klubben som sträcker sig säsongen ut.

– Det är en kille som kommer att bidra med trygghet och proffsighet. Jag pratar ofta och gärna om att man ska ha rätt karaktär och det är superviktigt när vi signar spelare till SSK och det är något som Justin verkligen står för. Det är en målmedveten kille som spelat länge på högsta nivå och som vet vad som krävs för att vinna, säger Mikael Samuelsson till klubbens hemsida.



Pogge spelade 37 matcher för Rögle den gångna säsongen, med ett facit på 91,1 procent i räddningsprocent och 2,55 insläppta mål per match i snitt.

– Det vi försöker göra här i SSK är att öka konkurrensen på alla positioner. Vi har tidigare under hösten stärkt upp truppen på både back- och forwardssidan och nu väljer vi att plocka in rutin på målvaktssidan i form av Justin Pogge, säger Samuelsson.



Södertälje blir Pogges fjärde svenska klubb. Tidigare har han representerat Rögle, Färjestad och BIK Karlskoga. Säsongen 2008/09 spelade den storvuxne målvakten sju NHL-matcher för Toronto Maple Leafs.