Förre SHL-stjärnan på marknaden – släpps av AHL-klubben

Efter sina framgångar i Växjö förra säsongen återvände Kris Versteeg till Nordamerika inför den här säsongen efter en säsong i Europa.

Den dubble Stanley Cup-mästaren skrev då på ett ettårigt AHL-kontrakt med Rockford IceHogs, men sejouren i Chicagos farmarlag blev kort.

Efter att bara ha kommit till spel i sex matcher för IceHogs den här säsongen meddelar nu AHL-klubben att man valt att bryta avtalet med Versteeg, vilket innebär att den 33-årige kanadensaren nu är klubblös.

The #IceHogs and team captain, Kris Versteeg, have mutually agreed on the release of Versteeg from his AHL contract.



Versteeg skated in 6 games with Rockford this season and has totaled 50 points in 62 career games with the Hogs.



