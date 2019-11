Som tidig 90-talist växte jag upp med Colorado-lag innehållandes Peter Forsberg, Joe Sakic, Milan Hejduk, Adam Foote, Paul Kariya och store idolen Patrick Roy… Listan skulle kunna göras lååång, då det fullständigt kryllade av superstjärnor i Avalanche under slutet av 90-talet och början och mitten av 00-talet.

När dessa storspelare sedan tackade för sig hamnade Avalanche i en riktigt hemsk limbo där man under ett par säsonger var ett ytterst intetsägande lag innan man slutligen förvandlades till hela NHL:s sorgebarn. Säsongen 2016/17 nåddes botten, då laget bara skrapade ihop 48 poäng på 82 spelade matcher – det sämsta ett lag presterat under hela lönetakseran.

Chansen till förstavalet i draften 2017 var således stor – men på något Avalanche-iskt vis så föll man hela vägen ned till fjärdevalet (precis som man gjorde i somras, fast med Ottawas val). På bara några sekunder försvann således den lilla glöden som fanns kvar i Avalanchesupportrarna att kunna säkra upp en spelare av Nico Hischier (New Jersey) eller upphajpade Nolan Patrick (Philadelphia).

Den där oturen i draftlotteriet skulle sedan visa sig bli det bästa som kunde hända Colorado.

Med fjärdevalet valde Joe Sakic något förvånande Cale Makar. Visst, han rankades som ett topp tio-val på de flesta draftrankingarna, men namn Cody Glass, Elias Pettersson och Casey Mittelstadt fanns fortfarande tillgängliga. Istället valde Sakic en back som inte spelat en minut major junior-hockey, utan istället spelat sin juniorhockey i AJHL-laget Brooks Bandits.

Nu, två år senare, framstår Sakic som ett smärre geni.

SLAGIT BÅDE LIDSTRÖM OCH ORR

Efter att ha dominerat collegehockeyn under två säsonger, där han under fjolåret tilldelades Hobey Baker Award som ligans främsta spelare, sajnade han med Avalanche under förra våren. Makar hann med att spela tio slutspelsmatcher för Colorado innan säsongen tog slut i konferenssemifinalen mot San Jose. Redan då visade han tydliga tendenser att han var en speciell spelare – inte minst då han gjorde mål i sin debutmatch.

Trots det lilla smakprovet under fjolårssäsongen var det ändå förmodligen få som var beredda på den totala dominansen som Makar visat upp under säsongsinledningen i NHL.

I nattens match mot Vancouver blev Makar den andra rookiebacken i Avalanche/Nordiques historia att stå för fyra poäng i en och samma match. Hans poäng var hans 19:e, 20:e, 21:a och 22:a för säsongen. För att få ett litet historiskt perspektiv på Makars prestationer den här säsongen så krävdes det 22 matcher för vår svenske legend Nicklas Lidström att nå 20 poäng under sin första NHL-säsong.

För Bobby Orr, som av många ansedda som en av historiens allra bästa backar – om inte DEN bästa backen – krävdes det 33 matcher. Bara för att ge ett litet perspektiv på saker och ting.

TIO POÄNG PÅ DE FEM SENASTE MATCHERNA

Colorado har dragits med skador på forwardsstjärnorna Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog de senaste veckorna, samtidigt som man tvingats klara sig utan sin givne förstamålvakt Philipp Grubauer de senaste matcherna.

Trots detta har Avalanche fortsatt att ta poäng i hög takt och efter nattens segermatch mot Vancouver placerar sig Avs på en andraplats i stenhårda Central Division, två poäng bakom regerande Stanley Cup-mästaren St. Louis Blues.

Mycket av Avalanches framgångar kan tillskrivas lagets store superstjärna Nathan MacKinnon som stått för elva poäng på de fem senaste matcherna. Men Cale Makar ska också ha mycket av credden. 21-åringen har vuxit ut till en gigant på blålinjen och stått för hela tio poäng på de fem senaste matcherna.

Nathan MacKinnon och Cale Makar.Foto: USA Today Sports

SKULLE KUNNA BLI HISTORISK

Högerskytten är alltid en fröjd att skåda. Hans kyla med pucken är nästan utom denna värld, samtidigt som han är väldigt pålitlig i egen zon, speciellt med hans ålder i åtanke. Även om både Jack Hughes och Kaapo Kakko så smått börja växla upp efter lite trögare starter på säsongen så har Makar redan nu ett enormt försprång i Calder Trophy-racet i mina ögon. Säsongens första fjärdedel tillhör definitivt den Calgary-födde backen och jag är inte helt säker på att det stannar vid en Calder Trophy den här säsongen.

Visst, det kanske (kanske? Vem försöker jag lura?) är ett långskott – men faktum är att jag ser Makar som en legitim kandidat till Norris Trophy just nu, priset som delas ut till NHL:s bästa back.

Det ska så klart mycket till för att Makar ska kunna knipa den före backar som Victor Hedman, Brent Burns, John Carlson, Mark Giordano… Ja, även här kan listan göras lång. I slutändan tror jag väl inte att det kommer att räcka hela vägen för Makar, då han förmodligen kommer att hamna i någon smärre formsvacka ju längre säsongen går. Konstigt vore det annars. Och jag menar, håller John Carlson uppe sin poängtakt slutar han med 119 poäng, så...

Men om, OM, Makar skulle lyckas med konststycket att vinna Norris Trophy under sin första säsong i ligan skulle han bli den första rookiebacken någonsin att göra det.

Även om han inte skulle göra det den här säsongen så har han emellertid visat att han kan vara en absolut toppback i den här ligan, något han förmodligen kommer vara under en lååång tid framöver. Den här säsongen är bara början på något riktigt, riktigt stort – både för Makar och Avalanche.

Var så säkra.

/@rasmuskagstrom

