Beskedet: Tidigare världsmålvakten på waivers

Cory Schneider slog igenom i Vancouver och konkurrerade ut Roberto Luongo. Sen trejdades han till New Jersey i samband med NHL-draften 2013, i utbyte mot ett förstarundeval som visade sig bli Vancouvers nye lagkapten Bo Horvat.

Till en början gick det bra även i den nya klubben för Cory Schneider och länge var det faktiskt han som sågs som lagets överlägset största stjärna och viktigaste spelare.

Säsongen 17/18 började han dock prestera sämre, och förra säsongen var nattsvart för den tidigare stjärnmålvakten. Den här säsongen har varit ännu värre. Därför sätter New Jersey nu upp honom på waivers i hopp om att skicka ned honom till AHL.

På sina 44 senaste starter är han sämst i NHL vad gäller vunna matcher (sex), insläppta mål per match (3,55) och räddningsprocent (88,5).

De övriga klubbarna har nu 24 timmar på sig att göra anspråk på 33-åringen. Med tanke på att Schneider tjänar sex miljoner dollar fram till 2022, och presterar som han gör, lär det dock vara svalt intresse för amerikanen.

2009 blev han utsedd till AHL:s bästa målvakt.

The end for Cory Schneider?

His last 44 appearances:

(Ranks: min.40 GP)



🔺 6-27-7 (56th/56)

🔺 3.55 GAA (56th/56)

🔺 .885 SV% (56th/56)

🔺 1 SO https://t.co/e0Vty0tBMv