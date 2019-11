Efter AHL-succén - Toronto kallar upp svenske forwarden

Han har gått urstarkt i AHL under säsongen. Nu belönas Pierre Engvall med en NHL-plats hos formsvaga Toronto. Svensken har kallats upp till Maple Leafs, då Trevor Moore tvingas till vila på grund av en skada.

Engvall har gjort fem mål på sina tre senaste AHL-matcher och har totalt 7+9 på 15 matcher i farmarlaget. Förra säsongen gjorde svensken 32 poäng på 70 matcher i Toronto Marlies. Han har ännu inte debuterat i NHL.

Men nu ser chansen ut att komma.

The @MapleLeafs have recalled forward Pierre Engvall from the @TorontoMarlies (AHL).



Forward Trevor Moore has been placed on Injured Reserve. #LeafsForever pic.twitter.com/6GYUUncYIq