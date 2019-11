Efter tunga starten – Lias Andersson skickas ned till AHL

Lias Andersson har fått en begränsad roll i New York Rangers lagbygge den här säsongen och bara snittat 9:33 minuters istid per matchunder de 17 matcher han spelat för laget under säsongsupptakten.

Under dessa matcher har 21-åringen från Kungälv bara stått för en passningspoäng.

Nu står det klart att Andersson får ta nya tag nere i AHL. Under söndagskvällen meddelade nämligen New York Rangers att man valt att skicka ned Andersson till farmarlaget i Hartford för att istället plocka upp Tim Gettinger.

"VI TROR PÅ HONOM"

Under lördagens träning tog Rangerstränaren David Quinn sin svenske adept åt sidan för att uttrycka sitt stöd och förtroende för honom.

– Jag ville berätta för honom att vi tror på honom och vet att han är en bra spelare. Alla unga spelare upplever upp- och nedgångar under en säsong. Vårt jobb är att hjälpa dem att få självförtroende, inte att ge dem självförtroendet, sade Quinn till New York Post.

Andersson draftades av Rangers som sjunde spelare totalt i NHL-draften 2017.