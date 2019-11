Förre HV-forwarden fortsätter att imponera i AHL

För tredje matchen i rad skrev sig Pierre Engvall in i poängprotokollet åtminstone två gånger, då han stod för ett mål och ett assist i Torontos segermatch (4–3) mot Texas Stars under natten till måndag.

Först sköt den tidigare HV71-forwarden Marlies 1–1-mål i mitten av den första perioden innan ha noterades för ett andraassist på Yegor Korshkovs 2–1-mål i numerärt underläge i den andra perioden.

Engvall står nu noterad för 16 poäng (7+9) på 15 matcher. På de tre senaste matcherna har Ljungbysonen stått för sju poäng.

Även Pontus Åberg och Jesper Lindgren skrev in sig i poängprotokollet för Marlies, då båda stod för varsin assist i matchen. Texas svenske back Emil Djuse noterades även han för en passningspoäng i matchen.

***

Andreas Borgman noterades för en passningspoäng i San Antonios 2–5-förlust mot Manitoba Moose. Poängen var den tidigare HV71- och Timråbackens tredje poäng för säsongen.

***

Efter två poänglösa matcher var Lucas Elvenes åter tillbaka i poängprotokollet för sitt Chicago Wolves i natt. Den tidigare Rögleforwarden stod för ett mål och en assist när Chicago uddamålsbesegrade Iowa Wild med 4–3. 20-åringen har nu producerat 23 poäng (6+17) på 18 matcher och är således den poängbäste svensken i AHL den här säsongen.

Oscar Dansk vaktade Chicagos kasse och räddade 31 av 34 skott.

Lucas Elvenes (VGK 2017 5th Round Pick) was dominant in the offensive zone tonight. His aggressive forecheck earned him an assist and his slick hands dangled their way to a goal. He is going to be pounding down the door for a roster spot in Vegas before too long.#VGK #Vegasborn pic.twitter.com/DtvTKPnYhQ