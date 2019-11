Det verkar inte bättre än att det gått lite inflation i det här med avstängningar i den västra serien. Som om de som bestämmer vill stämma i bäcken lite väl mycket och lastar ut överdimensionerade straff.



För ärligt talat, det verkar som att de tar i så att de spricker så här under grundserien.



Låt mig ta två sentida exempel.



Vid slutsignalen i mötet mellan Kumla och Skövde den sjätte november blev det lite känslor precis vid slutsignalen med ett gäng matchstraff som följd. Lite kramkalas och viftande handskar.



Alexander Henriksson, en av Skövdes offensivt viktigaste och mest sevärda spelare, har inte spelat sedan dess. Han blev avstängd i tre matcher för den grejen och ingen verkar förstå varför.



Ännu värre.



Borlänges mäktige målkung Markus Persson har blivit avstängd i sex matcher för en eftersläng på Viktor Jörnevik i hemmamötet med Nyköping för någon vecka sedan.



Ja, Persson tappar humöret, han sopar upp armbågen mot sin motståndare i en sekvens där de brottats och ska åka ifrån situationen. Det är korkat och onödigt och det är uppenbart att det brister. Men SEX matcher! Det får ju inte ens återfallsförbrytare som med mord i blicken huvudtacklar sig in i statistiken i andra ligor.



Jag förstår ingenting alls. Att det blir någon match på läktaren efter den typen av grejer är väl inte mer än rätt. Men sex? Det är ju ofantligt överdrivet.



Här måste disciplinkommittén faktiskt börja visa lite sans och utdöma straff som går mer i takt med verkligheten. Gödslandet med långa avstängningar hjälper ingen.



Det är ju på isen, inte på läktaren vi vill se stjärnorna.



Att de vassaste spelarna tvingas titta på efter att ha blivit avstängda för skitsaker säljer knappast ligan.



Tvärtom.



* * *



Här känns det också som läge att än en gång flika in synpunkterna kring hur usel kommunikationen kring avstängningar är i Hockeyettan. En liga som försöker kommersialisera sig så gott det går, men där informationen kring avstängningar inte existerar.



För det är ju ingen som kommunicerar det mer än till klubben där berörd spelare lirar. Inget annat.



Inför toppmötet mot Borlänge uttalade sig Mariestads assisterande tränare Peter Isgren om att de hade hört att det ”ryktades” att Markus Persson var avstängd. Det är helt sjukt att det ska vara så att det ryktas och att den informationen inte rakt upp och ner kommuniceras från de som tagit beslutet.



Vilka som anmäls och vilka som döms är av stort intresse (se bara på SHL och Hockeyallsvenskan som sköter den typen av information föredömligt). Det är viktigt för lagen som ska mötas, det är viktigt för supportrarna som ska titta på, för alla som ska spela på matcherna, för journalister som bevakar serierna, ja för precis alla som följer Hockeyettan.



Här måste disciplinkommittéerna skaffa sig en egen kanal där de snabbt och smidigt kan kommunicera ut sina domar, alternativt förmedla dem till Hockeyettan som genom en redaktör snabbt och snärtigt kan publicera dylik information så fort en dom är förkunnad.



Det är av allmänintresse och information som måste vara offentlig och tydlig i en liga som ska gå att ta på allvar.



* * *



Så väl Dennis Hall (som lämnat sitt uppdrag i Schweiz) som Jeff Jakobs (som just fick kicken av Mora) finns på marknaden. Borlänges samtrimmade tränarpar från säsongen 16/17.



Där hade AIK kunnat ha sitt nya tränarpar om de inte varit så trigger happy på Bobo Simensen...