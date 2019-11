Svensken skickas ned till AHL

Efter att ha gjort jättesuccé med Växjö under två år har Joel Persson den här hösten slagit sig in i NHL. En skada gjorde att han tvingades till en ofrivillig paus under säsongsupptakten, men han har i alla fall gjort tio matcher för Edmonton.

Men nu skickas han ned till AHL. Persson kommer den närmaste tiden spela för Bakersfield Condors, skriver Edmonton på twitter.

25-åringen har 0+2 på tio matcher för Edmonton.