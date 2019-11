Unibet i samarbete med New Jersey Devils

Svenska välrenommerade Unibet Casino har äntrat den amerikanska marknaden med storm. Tidigare i september ingick Unibet ett partnerskap med NHL-laget New Jersey Devils för att marknadsföra sitt sportsbettingutbud i delstaten. New Jersey är en av de stater som legaliserat gambling online, tillsammans med en handfull andra stater leder de vägen mot vad som verkar bli en mer öppen marknad i USA.





Martin Brodeur blir brand ambassador

I dealen, som är en “märkbar, flerårig sponsorskapsdeal”, ingår också förra målvaktsstjärnan Martin Brodeur. Martin är trefaldig Stanley Cup-vinnare med Devils, innehar flertalet rekord i NHL, är invald i hockey Hall of Fame och betraktas allmänt som en av de (om inte den) bästa målvakterna genom alla tider. Ingen annan är lika synonymt med New Jersey Devils som Martin Brodeur, något som Unibet självklart är medvetna om.



Martin Brodeur kommenterade samarbetet så här: “New Jersey Devils fans are some of the most passionate and educated hockey fans in the world. The sportsbook app developed by Unibet offers dedicated Devils fans a really special, new way to engage with the game they love.”



Uttalandet och pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.





Inget nytt för Unibet

Att de lyckats knyta till sig Martin Brodeur kommer självklart vara värdefullt för företaget, men det kan knappast ses som en överraskning om man följt Unibets expandering i Europa. Det är nämligen inte första gången vi ser Unibet gör stora samarbeten med världslag och atleter. Tidigare Unibet-samarbeten med ligor, klubbar och atleter inkluderar:

UFC

PSG

Leeds United

New York Rangers målvakt Henrik Lundqvist

Men det är trots allt deras första stora investering på den nya amerikanska marknaden.





USA en tillväxtmarknad med stor potential

Amerikanska spelmarknaden spås en lysande framtid. Sedan New Jersey var första delstat att legalisera online casino och sportsbetting har flera andra följt exemplet. Den stora populationen i USA kombinerat med världens bästa ligor i flera sporter är en anledning till att marknaden är otroligt intressant. Det har inte gått obemärkt förbi de europeiska spelbolagen, som får dollartecken i ögonen när de tänker på USA. En del online casino med närvaro på svenska marknaden har redan expanderat över atlanten i jakt på marknadsandelar, något vi lär se mer av framöver.