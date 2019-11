Veckans SHL-lag #8

Målvakt:

Jonas Gunnarsson, HV71 (2)

Två spelade matcher, två segrar – två hållna nollor. Det finns inga som helst argument för att peta bort Gunnarsson från platsen mellan stolparna då han räddade samtliga 52 skott han ställdes inför under veckan som gick. En minst sagt imponerande vecka från 27-åringen!

Backar:

Erik Gustafsson, Luleå (3)

För tredje gången den här säsongen lyckas Luleås lagkapten slå sig in i Veckans lag. Gustafsson imponerade stort under veckan som gick och stod för tre mål under de två matcher som Luleå spelade Under dessa matcher snittade han också uppemot 25 minuter. En maskin är vad han är, Erik Gustafsson.

Ilari Melart, Växjö (2)

Sakta men säkert börjar Växjö lyfta i tabellen och mycket har man finske nyförvärvet Ilari Melart att tacka. Den finske backbjässen har varit precis den injektion som Lakers behövt och den gångna veckan var inget undantag för 30-åringen.

Ilari Melart.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Forwards:

Oscar Möller, Skellefteå

Skellefteåkaptenen har haft en riktigt jobbig period poängmässigt den senaste tiden, men Möller bar Skellefteå på sina axlar under bortamötet med Brynäs under lördagen och kunde sånär säkra en poäng åt västerbottningarna. Två mål och ett assist mot Gävle-laget tar honom in i Veckans lag.

Adam Helewka, Linköping

Fyra poäng fick Linköpingsfansen se från Helewkas klubba under veckan som gick. Kanadensaren spelade således en stor roll i LHC:s två segrar under veckan. Ett mål och tre assist stod Helewka för totalt i de två segermatcherna.

Fredrik Händemark, Malmö (2)

Återigen slår sig den storvuxne Malmö in i Veckans lag. Två passningspoäng i torsdagens hemmamatch mot Oskarshamn följdes upp med ett mål och ett assist i förlustmatchen mot Örebro. Händemark var inne på fyra mål framåt och inget bakåt, vilket så klart är starka papper.

Fredrik Händemark.Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån



Veckans...

...oturligaste: Malmö hade verkligen inte marginalerna på sin sida i bortamatchen mot Örebro i lördags. Eller vad sägs om sekvensen nedan?

"Det är helt sjukt"



Experterna tror inte sina ögon när de ser marginalerna emot Malmö Redhawks. #shl #Twittpuck pic.twitter.com/e71Zigqb8j — C More Sport (@cmoresport) November 16, 2019 ...hyllning: Hyllningen som Brynäs anordnade för Johan Holmqvist var både mäktig och välförtjänt. Som grädde på moset fick "Lill Honken" också skriva på ett endagskontrakt med Brynäs, vilket innebär att han officiellt avslutade sin karriär som Brynässpelare. Helt rätt.



...comeback: ÄNTLIGEN! Efter ett att ha gått klubblös under hela hösten skrev så Dick Axelsson äntligen på för Djurgården. I lördagens match mot Linköping fanns Dick återigen med i Djurgårdens laguppställning. Axelsson loggade hela 20 minuters istid, stod för ett assist och sköt sex skott på mål.



Dick Axelsson lämnade comebacken som förlorare.Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson



...dystra besked: Säsongen blev bara elva matcher lång för Gustaf Franzén innan han tvingades kasta in handduken. Operationen som Oskarshamnsforwarden ska genomgå tvingar honom till att ställa in resten av säsongen. Surt, sa räven.

...avsked: Nej, tiden i Färjestad blev inte alls vad varken Ville Leskinen eller klubben själv hade hoppats på. Efter att ha öst in poäng i Finland förra säsongen producerade Leskinen bara sex poäng på 14 matcher i SHL. I tisdags meddelade Färjestad att parterna valt att gå skilda vägar.

Ville Leskinen.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån