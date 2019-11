Andra raka nollan för Coyotes

Darcy Kuemper höll nollan mot Calgary Flames lördags. I natt ville Antti Raanta inte vara sämre. Finländaren stod för 31 räddningar och såg till att Coyotes höll två nollor efter varandra för första gången sedan 2012. Då höll de tre raka nollor mellan den 29 mars och 3 april.

– Vi har ett målvaktspar som är ganska speciellt, säger Coyotes coach Rick Tocchet till NHL.com.

Tack vare Raantas insats mellan stolparna bärgade Coyotes sin fjärde seger på sina fem senaste matcher. Samtidigt bröt de Kings tre matcher långa segersvit. Conor Garland gjorde sitt tionde mål för säsongen fram till 1-0 efter 3.12 av den första perioden. Derek Stepen ökade på till 2-0 innan pausvilan.

I mittperioden ökade Jakob Chychrun på till 3-0 och fastställde därmed slutresultatet. För Raanta var det tolfte nollan i karriären. Coyotes har släppt in 49 mål den här säsongen, det är den näst lägsta siffran i NHL efter New York Islanders som släppt in 42.