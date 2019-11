Detaljerna som ska lyfta Leksand: "Inte alls acceptabelt i dag"

Två raka förluster efter landslagsuppehållet har gjort att Leksand halkat ner på nästjumboplats i SHL. Sportchef Thomas Johansson uppmanar till lugn även om han räknat med ett par poäng till än de 17 laget spelat in hittills.

— Så här långt har det gått lite sämre än vad jag hade hoppats på, berättar den förra Tre Kronor-backen för hockeysverige.se.

Just nu är det nykomlingarna Leksand och Oskarshamn som ligger på kvalplats i SHL. Inget konstigt med det. Men det är många som trott att Leksand skulle ligga en bit högre upp i tabellen. Eller rättare sagt ha några fler poäng än de 17 laget skrapat ihop så här långt. En som både trott och hoppats på det är sportchef Johansson.

— Jag hade hoppats att vi skulle ha runt fyra, fem poäng till. Då hade jag ändå tyckt att det var okej, så poängmässigt lite sämre. Spelmässigt är vi inne i en resa där vi ska bygga en grupp som ska kriga och kämpa för varandra till att vi ska sätta en spelidé. Den processen känner jag mig ändå rätt nöjd med vart vi är i, men jag hade gärna sett att vi hade lite fler poäng på kontot.

Vilka bitar känner du redan har fallit på plats?

– I stora hela vårt grundspel. Vi fick korrigera oss efter ett antal omgångar eftersom vi tyckte att vi släppte till för mycket chanser mot egna målet. Det gjorde att vi fick med oss poäng i form av Brynäs borta, Växjö borta och Malmö borta.

— Jag tycker också att vi efter uppehållet gjorde en bra match i Linköping. Vi är bättre än dem i spelet fem mot fem, men Linköping straffar oss i ”special teams”.

— Spelmässigt tycker jag processen går åt rätt håll. När det handlar om att vi nu dragit tillbaka styrkorna lite grann så handlar det också om att våga putta fram styrkorna lite grann nu då vi börjat få ordning på defensiven. Det arbetet tycker jag inte vi riktigt kommit i mål med till fullo utan det är en process som pågår hela tiden.

Är det boxplay, powerplay och defensiven som måste bli bättre?

— Ja, fortsätta med den stabila defensiv som vi skapat, men också hitta tillbaka lite till det här aggressiva spelet vi hade i början av serien. Där var vi väldigt intensiva på motståndarna och genom det skapade vi mycket målchanser. Alltså balansen däremellan.

— Procentuellt sett i mål i förhållande till gjorda och insläppta mål i powerplay och boxplay är det inte alls acceptabelt där det är idag. Det är en grej som jag känner kommer att komma. Vi kommer bli normala i det här och rätta till siffrorna om vi fortsätter göra det vi gör framförallt framåt i powerplay.

Inför säsongen valde Thomas Johansson att plocka in flera lite äldre rutinerade spelare så som Jonas Ahnelöv, Patrik Zackrisson, Johan Fransson, Spencer Abbott samt Sebastian Wännström, Daniel Olsson Trkulja och Marek Hrivík.

— Jag tycker att det fallit ut både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen av att vi har spelare som har erfarenheten och tryggheten även fast det börjat blåsa en del och gått emot oss. Vi hade nio förluster, men det var ingen som drabbades av någon form av panik eller stress. Vi fortsatte jobba på.

— Det negativa är att vi inte riktigt är det är fartiga och speediga laget. Just nu kan det ha att göra med att vi visserligen har en del erfarna spelare, men många av dem har inte spelat i SHL på rätt länge. Det tar ett tag för dem att anpassa till SHL i och med att den är väldigt tempo och skridskostark där det går extremt fort. Man får inte så mycket tid och behöver fatta snabba beslut.

— Har man inte levt i den miljön under ett antal år tar det lite längre tid än vad jag kanske trodde att det skulle göra. Där känner jag att vi skulle kommit lite längre fram och haft lite högre fart i vårt spel, men det kommer.

På målvaktssidan valde Leksand att satsa på Axel Brage och Janne Juvonen. Den sistnämnde gjorde som bekant stor succé i Mora förra säsongen och Brage var stor kvalhjälte i Leksand. Brage har spelat nio matcher och har 89.9 i räddningsprocent. Juvonen har vaktat kassen i elva av lagets matcher och har 88.7 i räddningsprocent.

— Jag tycker att våra målvakter, utifrån svårigheterna de ställts inför där det varit väldigt många klara lägen, har spelat bra.

— Det är mer helheten i vår defensiv där vi inte hjälpt våra målvakter att få visa hur bra de är. Det har varit svåra och klara lägen vilket inte är bra ur ett försvarsmässigt perspektiv, men jag kan inte säga att det är målvakternas fel.

Under säsongen har Leksand lyft in backen Philip Samuelsson som senast spelade några matcher i tjeckiska ligan. Han har klivit fram och varit en av Leksands absolut bästa backar sedan ankomsten till laget.

— Han har kommit in med rutin, erfarenhet, trygghet och stabilitet. Det är där jag tycker att han bidragit.

— Philip är en spelare som kan bidra i spelet med puck, men också i defensiva delarna. Han är oftast på rätt ställe, är rätt positionerad, fattar många bra och kloka beslut, men också spelar generellt lite hårdare än vad vi gör i Sverige.

— Det gör rätt ont att åka in i Philip eller vara nära honom. Han blir rätt obekväm för motståndarna och är precis den Philip jag hoppades att vi skulle få.

Är du överraskad över hur bra han verkligen var då han klev ut på isen för match?

— Jag är överraskad över hur snabbt han anpassat sig till den större rinken. Nu var han nere i Tjeckien och spelade ett antal matcher, tränade och så vidare. Att det gått så pass fort för honom att anpassa sig till den större isytan, hur han ska förhålla sig i de olika situationerna är jag väldigt förvånad över.

Philip

Philip Samuelsson har förstärkt Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist



I senaste omgången blev Leksand rejält överkörda hemma av HV71 i främst första perioden. Redan efter drygt elva minuter ledde bortalaget med 3-0 inför en nästintill chockad hemmapublik. Leksand tycktes helt energilöst.

— Jag tänkte som alla andra ”Vad fan håller de på med”, säger sportchefen med ett lätt skratt och fortsätter:

— Det var min spontana och känslomässiga reaktion. Hockeyn är sådan att släppa in eller göra mål påverkar en extremt mycket. Oavsett om man sitter på läktaren eller jobbar med det här. Det kändes som hela laget drabbades av det här.

— Jag tycker inte HV71 dominerade första minuterna men ändå ledde de med 3-0. Deras två första skott var riktigt farliga lägen som de får utdelning på. Det här satt tonen på både det känslomässiga tillståndet och kanske hur vår grupp uppträdde efter det.







Ahnelöv och Gunnarsson deppar efter mederlaget mot HV. Foto: Bildbyrån



— Vi hade mer problemet att skapa i offensiva delarna av den matchen än att HV71 var så sjukt mycket bättre än oss så att de skulle vinna med 4-0. Tyvärr tycker jag underläget vi hamnade i satt lite tonen och känslomässigt. Den perioden kändes som skit, vilket jag tycker Roger (Melin) och Martin Karlsson uttryckte på ett korrekt sätt. Vi hade inte heller spelat hemma på länge och hade höga förväntningar samtidigt som vi hade gjort en bra match i Linköping fast vi fick stryk då de var skoningslösa i sitt powerplay, men fem mot fem var vi bättre.

— Vi kom hem till Leksand igen, det var lördag, över 7000 åskådare, revanschlusta… Det fanns rätt sköna förväntningar på den matchen, men efter elva minuter är det 3-0. Klart att det då kändes väldigt jobbigt.

Hur upplever du Roger Melin och ledarteamets kommunikation med laget?

— Jag upplever inte att det skulle vara några problem. De fortsätter att kommunicera på ett lugnt och tryggt sätt vad man ska göra och korrigerar det som inte känns bra. De förmedlar fortfarande trygghet, förtroende och tillit till spelarna. Jag tycker att de har koll på läget och det känns jättebra utifrån ledarskapet de står för. Jag har inget att anmärka på att det skulle finnas någon form av brist i någon kommunikation.

Tittar du runt för att plocka in nytt folk till laget eller sitter du och Leksand lugnt i båten just nu?

— Just nu sitter vi rätt stilla. Vi har tagit in (Marek) Hrivik, Spencer (Abbott) och Samuelsson under hösten. Utifrån det ska gruppen få sätta sig. Det är en grupprocess man ska igenom, växa ihop och allt det där. Jag tycker att Gunnar Persson uttryckte det ganska bra då vi hade ett snack att ”vi ska blöda för varandra, vårda och ta hand om varandra”. Den processen fortgår hela tiden. Där har vi ett jobb att göra för att alla ska känna att man ställer upp för varandra till 100 procent.

— Om vi då tar bort, slänger in eller gör något med någon ruckar man på den processen. Jag tycker inte att vi behöver göra det där vi befinner oss. Vi har inga direkta skador på spelare, peppar, peppar ta i trä. Dessutom tycker jag killarna kör och det finns inget att addera på det sättet, så jag känner ingen panik att vara ute på marknaden för att värva någon.

— Vi tuggar på. Idag har vi tio backar och med Marcus Karlberg i juniorlaget har vi 15 forwards. Sedan tar vi det därifrån.

På torsdag väntar Frölunda, vilka förväntningar har du på laget där?

— Jag förväntar mig att vi tävlar för då har vi ett spel där vi absolut kan matcha Frölunda. Sedan ska vi veta att i svensk ishockey idag är den kanske tuffaste matchen Frölunda borta i Scandinavium utifrån hur de spelat senaste åren.

— Om vi kommer upp i vår tävlingsnivå och intensitet så kan vi absolut matcha deras sätt att spela ishockey. Det förväntar jag mig att vi gör och därför förväntar jag mig att vi gör en bra match nere i Göteborg.