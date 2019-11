Efter succédebuten – svenskmålvakten skickas ned till AHL

Det svänger fort i hockey. Bara en dryg vecka efter att Adam Werner stoppade samtliga 40 skott som Winnipeg Jets skickade emot honom i NHL-debuten står det nu klart att den 22-årige målvakten skickas tillbaka till AHL-klubben Colorado Eagles.

Det meddelade Avalanche under tisdagskvällen.

We have reassigned Adam Werner to the Colorado Eagles and recalled AJ Greer.#EaglesCountry #GoAvsGo pic.twitter.com/A4tSiEbPv2