Efter tuffa starten – nu är han hetast i SHL: "Gäller att vara lite cool"

När Emil Pettersson lämnade Växjö Lakers för spel i Nashvilles organisation inför säsongen 2017/18 var målet glasklart: En ordinarie plats i Predators stjärnspäckade forwardsuppställning.



Verkligheten blev en annan för den nu 25 år gamla Ångesonen. Pettersson fick aldrig chansen i NHL för Predators och inte heller när han trejdades till betydligt mindre namnstarka Arizona Coyotes bjöds han på en chans i världens bästa hockeyliga. När kontraktet med Coyotes så löpte ut med Arizona i somras behövde Pettersson en nystart.

– Det var två väldigt lärorika år, berättar Pettersson för Hockeysverige.

– Det är ganska annorlunda där borta jämfört med här hemma i Sverige. Jag har fått se hur annat folk tänker hockey, vad de söker för typ av spelare och hur andra vill att man ska spela. Jag tycker alltid att det är roligt att få göra någonting nytt, så jag uppskattar allt sånt. Jag trivdes jättebra, det var inte därför jag lämnade.

Emil Pettersson.

"DET ÄR JAG JÄTTEBESVIKEN ÖVER"

Totalt blev det 84 poäng (24+60) på 133 AHL-matcher under de två säsonger som Pettersson spenderade i Nordamerika.

– Jag spelade bra och gjorde det jag kunde, liksom. Jag hade inte i närheten av samma förtroende som jag får här i Växjö och med tanke på min roll tycker jag att jag ändå fixade rätt fina siffror, säger han.

Att besvikelsen är stor över att han inte fick uppfylla sin NHL-dröm under de två åren han spenderade på andra sidan Atlanten är ingenting som Pettersson hymlar om.

– Jag åkte över för att ta en plats i NHL och det är jag jättebesviken över att jag inte gjorde. Sen hjälper det inte att jag ska sitta och gräva ned mig över att jag aldrig fick chansen att spela i NHL. Nashville hade ett jättebra lag, så rent krasst behövde de inte direkt leta i AHL för att förstärka deras lag, om man kollar på det på det sättet, säger Pettersson och jämför sin situationen med lillebror Elias Pettersson, som idag är en superstjärna i sitt Vancouver Canucks.

– Tittar man på Elias, som var ett högt draftval och en kille som man visste skulle ha en stor framtid, så får man kanske lite mer tålamod. Man måste ha lite tur med vilket lag man hamnar i och i vilken tidpunkt man hamnar i organisationen och vad de satsar på. Nashville gick för att vinna Stanley Cup och då är det kanske inte optimalt för mig, 23 år gammal och draftad sent, att slå mig in där. För tre-fyra år sedan hade det kanske varit optimalt att komma dit. Då tog de upp många killar från AHL till NHL, men…

Men du kanske inte heller var redo för fyra år sedan?

– Nej, absolut, så är det ju. Det är lite det jag menar. Man ska ha lite tur med tajming, vilken klubb man kommer till och så. Sen är det ju så att är man bra nog så tar man plats i NHL till slut. Det är väl den inställningen jag har nu, att om jag ska försöka slå mig in där igen så ska jag vara så pass bra att det inte går att säga nej. Så försöker jag se på det, även om det så klart är massa saker som spelar in i slutändan.

"KÄNDES RÄTT HELA VÄGEN"

I stället för att fortsätta karriären i Nordamerika valde Pettersson i somras att återvända till SHL och Växjö Lakers. Ett klubbval som i slutändan inte var något jättesvårt val, menar 25-åringen.

– Vi kollade på lite olika alternativ efter förra säsongen, men jag kände ända sedan jag lämnade Växjö att jag visste vad som fanns här och hur bra jag verkligen trivdes här. Växjö var alltid ett ”säkert” alternativ, eller vad man ska säga, om jag ville komma hem och landa och ta lite nya tag.

– Som alltid när kontraktet går ut så kollar man runt lite där intresset finns, men i slutändan var Växjö det bästa alternativet för mig. Det kändes rätt hela vägen.

Den första tiden i Växjö blev emellertid inte alls som Pettersson hade tänkt sig. Stjärnvärvningen hade förtvivlat svårt att skriva in sig i poängprotokollet, samtidigt som hans topptippade Lakers gick ordentlig kräftgång under hösten och under en period faktiskt parkerade på sistaplatsen i SHL.

– När man inte tar de poäng man vill så är det lätt att man börjar jaga lite under matcherna och faller ifrån det som ska göra en framgångsrik. Då släpper man till målchanser på grund av övervilja. När många vill mycket och ta sig ur en formsvacka är det lätt att man överarbetar situationer och gör mer än vad som behövs, egentligen. Det var väl det som hände under starten på säsongen, resonerar Pettersson.

HET SOM EN KAMIN

Pettersson stod bara för två poäng (1+1) under de inledande tio matcherna. Växjöcentern medger att första tiden tillbaka i Sverige var frustrerande.

– Det är klart att det var frustrerande, men jag vet att det inte hjälper att gräva ned sig för djupt. Det kommer bara göra det värre. Även fast det inte är kul att laget förlorade mycket och min egen produktion inte gick som det skulle måste man ändå hålla uppe modet.

– Man måste ändå försöka hitta de positiva bitarna. Jag skapade ändå mycket lägen i många av de tidigare matcherna där det borde resulterat i mål, men ibland har man lite motstuds. Så är hockeyn. Det gäller att vara lite cool i sig själv och lita på att det ska släppa till slut.

Det är precis vad det gjort för Pettersson.

De senaste åtta matcherna har Växjöcenternen stått för 14 poäng – en notering som gör honom till den periodens överlägset hetaste spelare i SHL.

– Det är väl ett bevis på att man gjort rätt saker under den tiden det gick lite tyngre poängmässigt också, eftersom jag känner att jag inte ändrat mitt spel nu jämfört med början på säsongen. Poängen har trillat in på slutet och jag är en av de som ska producera för oss, så det är klart att det är skönt att det börjat släppa. I början, när puckarna inte gick in, är det inte lika roligt, speciellt när laget förlorar. Då börjar man grubbla lite.

– Men som sagt, egentligen tycker jag inte att det har varit speciellt stor skillnad i mitt spel den senaste tiden jämfört med början. Det enda som skiljer är väl egentligen att poängen börjat komma i lite snabbare takt. Jag har lagt ned ett hårt arbete övertid och nu börjar den kontinuiteten bära frukt. Det är skönt att jag börjar få utdelning, men det är inte så att jag upplever det som natt och dag i mitt spel nu jämfört med tidigare under säsongen.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



LAGET KLÄTTRAR UPPÅT

I takt med Petterssons stigande formkurva har även laget börjat plocka poäng i allt mer skyndsam takt. Smålänningarna har vunnit fyra av de fem senaste matcherna och börjar sakta men säkert klättra i SHL-tabellen.

– Vi är absolut på rätt väg. Sen tycker jag kanske inte att det varit så dåligt som tabellen visat innan, men det går fortfarande ut på att vinna matcher och det gjorde vi inte i början. Vinner man inte matcher så är det uppenbarligen någonting som man inte gör bra.

Den gångna veckan tog man två meriterande segrar, då man först besegrade Skellefteå på bortais innan man slog Färjestad efter straffläggning hemma i Vida Arena under lördagen.

– Det var första gången som vi fått ta några segrar på rad och få lite mer självförtroende och skjuts i gruppen. Det var en jättebra vecka. Det är starkt att åka upp till Skellefteå och vinna, det är ingen lätt bortamatch. Sen lyckades vi knipa extrapoängen mot Färjestad också, så det var riktigt viktiga poäng och naturligtvis väldigt skönt att få börja bygga upp en liten segerrad.

– Även om vi var tillbakatryckta under delar av både Skellefteåmatchen och Färjestadsmatchen så drabbas vi inte av någon panik, utan vi har varit trygga i vårt försvarsspel vilket gör att det sprids en helt annan säkerhet i laget.

Vad krävs det av er för att fortsätta plocka poäng i den här takten och stiga uppåt i tabellen?

– Det som vi gjort väldigt bra den senaste tiden är att vi verkligen spelat uppoffrande för varandra och varit riktigt svåra att tränga igenom. Det är någonting som vi ska fortsätta med. Kan man stänga ner offensivt skickliga lag så kan det oftast bli så att de upplever en viss frustration, vilket brukar innebära att det uppstår lägen åt andra hållen.

– Vi måste fortsätta det gedigna och solida spelet vi visat upp den senaste tiden. Det är det som gjort Lakers framgångsrika tidigare och det är det som ska göra oss framgångsrika även i år, avslutar Pettersson.