Frölundas galna vändning – vidare till kvartsfinal efter rivalkrossen

Leksands IF

Frölunda Indians - Leksands IF

– och kunde således vända åttondelsfinalen från 3

–6 till seger med totalt 11

–8. Detta efter att ha vunnit med hela 8

–2 under tisdagskvällen.







Färjestad hade kopplat ett rejält grepp om kvartsfinalplatsen i Champions Hockey League efter att man besegrat Frölunda med klara 6–3 i den första åttondelsfinalen som spelades förra veckan.

Frölunda behövde således vinna kvällens match med minst fyra mål för att gå vidare – en uppgift som på förhand såg mycket tuff ut.

BRA START

Men Roger Rönnbergs mannar satte gasen i botten redan från första nedsläpp och gick ifrån till en 2–0-ledning efter bara fem och en halv minuts spel. Efter två spelade perioder var resultatet 4–2 till Frölunda, vilket innebar att man var tvungna att göra åtminstone ett mål för att ta matchen vidare till förlängning.

Man gjorde ett mål – och ytterligare tre.

Efter en kostsam utvisning på Johan Ivarsson, som åkte ut 2+2 minuter för checking to the head, kunde Frölunda göra två mål i powerplay och således vända på hela åttondelsfinalen. När Nicklas Lasu lyfte in 7–2-målet med drygt fyra minuter kvar av den tredje perioden satte han spiken i kistan – och sitt tredje mål i matchen. Faktum är att Lasu stod för något så ovanligt som ett naturligt hattrick, det vill säga att han gjorde tre mål i rad, utan att någon annan sköt ett mål emellan.

"FANTASTISKT IMPONERAD"

Färjestad tog sedan ut målvakten i ett sista, desperat försök att få in en reduceringspuck, men Theodor Lennström kunde istället pricka in 8–2-målet i tom målbur och således fullborda krossen.

Frölundatränaren var, av naturliga skäl, nöjd med sitt lag efter matchen.

– Jag är jätteglad och fantastiskt imponerad över mina spelare som kan spela så här skarpt i en så pass viktig match, säger han till SVT.

– Vi har gillat läget och förberett oss på bästa sätt. Alla de här matcherna vi spelat i den här turneringen gör att vi har en erfarenhet och rutin i alla lägen, både i ledning och i underläge.

Frölunda – Färjestad 8–2 (2–1, 2–1, 4–0)

Frölunda: Nicklas Lasu (3), Viktor Ekbom, Simon Hjalmarsson, Ryan Lasch, Joel Mustonen, Theodor Lennström.

Färjestad: Linus Arnesson, Gustav Rydahl.