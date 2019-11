Invalda i Hall of Fame: "Inte i min vildaste fantasi"

Ännu en gång har de ärofyllda platserna i Hall of Fame fyllts på. Under en ceremoni på måndagskvällen (amerikansk tid) gjordes det plats för fem nya medlemmar. Hayley Wickenheiser, en av världens bästa kvinnliga hockeyspelare genom tiderna, öste in poäng för Kanada under sin karriär. På 276 matcher gjorde hon 377 vilket bidrog till bland annat fyra OS-guld och sju VM-guld. Wickenheiser gjorde dessutom 21 matcher för Linden Hockey i Hockeyettan säsongen 2008-09.

— Det här är en väldigt stor ära. Det betyder väldigt mycket och det är stort att få vara med i samma klass som de här, sa Wickenheiser under sitt tal.

Guy Carbonneau gjorde sig känd som en defensiv forward under sina 1318 NHL-matcher med Montreal Canadiens, St. Louis Blues och Dallas Stars. Han vann Selke trophy tre gånger samt Stanley Cup vid två tillfällen.

— När jag var liten drömde jag om att spela i NHL. Jag drömde om att vinna Stanley Cup, drömde om att göra mål i ett slutspel. När vi tar oss framåt lär vi oss att reagera på något sätt. När vi blir draftade, när vi gör vår första match, vårt första mål eller, för de lyckligt lottade, vinner Stanley Cup. Men att väljas in i Hall of Fame? Inte min min vildaste fantasi, säger Carbonneau

Sergei Zubov vann Stanley Cup två gånger, en med New York Rangers 1994 och en med Dallas Stars 1999. Han tog dessutom OS-guld med Sovjet och spelade över 1000 matcher i NHL. Vaclav Nedomansky är en legendar inom tjeckoslovakisk landslagshockey. Han spelade bland annat i Genoble-OS 1968 och i Sapporo-spelen 1972. I NHL representerade han Detroit Red Wings, St. Louis Blues och Rangers under totalt sex säsonger.



Rutherford är fortfarande general manager för Pittsburgh Penguins och har bland annat Stanley Cup-segrarna 2016 och 2017 på sin meritlista. York tränar Boston College där han vunnit fyra Collegemästarskap.