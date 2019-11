Svenskbacken på väg mot comeback efter långtidsskadan

Larsson bröt sitt fibula i samband med att han täckte ett skott i Oilers premiärmatch och har sedan dess fått följa sitt lag från läktarhåll. Men efter två veckor på is syns en comeback allt mer i horisonten. Larssons Oilers ger sig i dagarna ut på en fem matcher lång roadtrip och på den väntas 27-åringen vara med.

— Det har varit några långa veckor och jag är väldigt glad över att vara tillbaka. Det var första riktiga träningen med laget i dag (läs i går), så vi har ett par dagar till för att gå upp farten, säger Larsson.

Larsson gör sin fjärde säsong i Oilers sedan han trejdades från New Jersey Devils mot Taylor Hall under sommaren 2016. Han har blivit en viktig kugge i Edmontons försvarslinje. Hans återkomst till laguppställningen skulle kunna ge ännu mer tyngd till det Oilers som inlett säsongen 13-6-3 vilket placerar klubben överst i Pacific Division.

– Det var första gången han var med och körde. Han kommer träna under tisdagsmorgonen (lokal tid) och sedan får vi se var han står. Spelar han inte i morgon tränar vi onsdag och så får vi se var han står på torsdag, säger coach Dave Tippett.

Oilers möter San Jose Sharks i natt. På torsdag väntar Los Angeles Kings.