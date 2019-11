Svenskduon blir kvar i Finland

Sebastian Dyk och Johan Motin har vuxit ut till nyckelfigurer i HIFK under hösten. Forwarden Dyk har stått för 17 poäng på 20 matcher för den finska huvudstadsklubben medan backen Motin snittat över 18 minuter per match under de 20 matcher han spelat.

Nu står det klart att de båda svenskarna blir kvar i HIFK även nästa säsong.

På sin hemsida meddelar klubben att man skrivit ett nytt ettårskontrakt med Johan Motin, samtidigt som man utnyttjat den klausul man hade i Dyks kontrakt att förlänga kontraktet med ytterligare ett år.

Dyk kom till HIFK inför den här säsongen efter en imponerande säsong i Södertälje, medan Motin är inne på sin andra säsong i klubben.