Efter sex raka förluster – nu får stjärncoachen sparken

2–4-förlusten mot Vegas Golden Knights natten mot onsdagen blev droppen. Efter sex raka nederlag och en säsongsinledning som inte har varit i närheten av att möta förväntningarna väljer Toronto Maple Leafs nu att sparka Mike Babcock.

I ett pressmeddelande från klubbens president Brendan Shanahan låter det meddelas att Babcock får lämna klubben och lämna plats för Sheldon Keefe.

Toronto Maple Leafs har satsat hårt inför den här säsongen. Tanken var att värvningen av framför allt backstjänan Tyson Barrie skulle lyfta laget och göra dem till en utmanare efter att inte tagit sig förbi den första rundan i slutspelet de senaste tre säsongerna. Men efter 23 matcher har laget bara spelat in 22 poäng och är med det 21:a lag i ligan.

Mike Babcock kom till Toronto Maple Leafs sommaren 2015 efter att ha gjort tio säsonger med Detroit Red Wings. Han skrev då ett åttaårskontrakt med klubben. I Detroit hade han fört Red Wings till Stanley Cup-titeln 2008 och även coachat Kanada till OS-guld 2010 och 2014.

Ersättaren Sheldon Keefe, 39, är en tidigare NHL-spelare som coachat Maple Leafs farmarlag Toronto Marlies sedan 2015. Förra året ledde han laget till Calder Cup-titeln. Flera NHL-klubbar har visat intresse för Keefe, men Leafs har lyckats behålla honom och nu får man nytta av kanadensaren mitt i den kris som klubben befinner sig i.



Toronto spelar nio av de närmaste elva matcherna på bortais och har närmast matcher mot Arizona Coyotes och Colorado Avalanche att se fram emot den här veckan.

Toronto Maple Leafs President and Alternate Governor Brendan Shanahan announced today that Mike Babcock has been relieved of his coaching duties and Sheldon Keefe has been named the Club’s new head coach. #LeafsForever