Landslagsforwarden klar för collegespel

Redan förra året stod det klart att Djurgårdens forwardstalang Sofie Lundin var muntligt överens om att spela collegehockey med Ohio State i framtiden.

– Jag är muntligt överens med Ohio om att spela collegehockey där. Det är världens bästa liga och stort drag kring hockeyn där borta. Man lever typ som ett NHL-liv och det ska bli väldigt häftigt att testa på, sade Lundin till Helsingborgs Dagblad i januari 2018.

Nu är allting påskrivet och klart. Under tisdagskvällen meddelade Ohio State via sitt Twitter-konto att Lundin var klar för spel på universitet till nästa säsong.

Proud of all of our new Buckeyes! Welcome to your new family at Ohio State @sofie_lundin!! #GoBucks pic.twitter.com/t8Hw3CWfFO