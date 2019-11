Sabres mörka november – förlorade på nytt

– Ingen tycker synd om oss och vi kan inte heller tycka synd om oss själva, säger lagkaptenen Jack Eichel till nhl.com.



Buffalo Sabres är inne i en riktigt dyster tid just nu. Förutom att novembermörkret dragit in så har laget inte lyckats ta mer än en seger under hela månaden.

I natt kom lagets sjunde förlust på de åtta matcher man spelat under november månad. Detta efter att man förlorat hemmamatchen mot Minnesota Wild med 1–4.

– Ingen tycker synd om oss och vi kan inte heller tycka synd om oss själva, säger lagkaptenen Jack Eichel till nhl.com.

FÖRSTA MÅLET FÖR SVENSKBACKEN

I takt med att förlusterna radats upp har Sabres dalat i tabellen och ligger för tillfället på en fjärdeplats i Atlantic Division.

– Vi är i en frustrerande sits, men det kommer bara att testa vår karaktär, vår vilja att kämpa på en daglig basis och vår vilja att vinna. Det är vad det handlar om. Vi är alla i samma sits. Det är viktigt att vi håller ihop under den här tuffa tiden och jobbar genom motgången. Det är allt vi kan göra, säger Eichel.

Victor Olofsson stod för en assist på Brandon Montours 1–3-reducering i den tredje perioden. Joel Eriksson Ek skrev även han in sig i poängprotokollet, då han spelade fram Zach Parise till dennes 1–0-mål i den första perioden. Jonas Brodin sköt Minnesota 2–0-mål i den andra perioden, svenskbackens första mål för säsongen.

Buffalo Sabres – Minnesota Wild 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Buffalo: Brandon Montour (1).

Minnesota: Zach Parise 2 (8), Jonas Brodin (1), Jason Zucker (6).