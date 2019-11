Vändningen: Förre stjärnan förlänger karriären – klar för nytt Europaäventyr

Sent under söndagskvällen, svensk tid, meddelade Växjös tidigare stjärnforward Kris Versteeg att hockeykarriären var över. Den 33-årige forwarden hade bara spelat sex matcher med Chicagos farmarlag Rockford under hösten, vilket gjorde att han kände att det var dags att lägga skridskorna på hyllan.

– Jag är färdig, sade Versteeg till NBC Sports.



Nu, tre dagar senare, kommer en oväntad vändning.

Under onsdagsmorgonen meddelade nämligen slovakiska HK Nitra att Versteeg skrivit på ett kontrakt säsongen ut med klubben. Den stora anledningen till att Versteeg ändrat sig är att han ska ha fått chansen att spela Spengler Cup för Kanada under mellandagarna samt att han får chansen att spela med sin lillebror Mitch.

Nitra blir därmed Versteegs tredje europeiska klubb i karriären. Tidigare har 33-åringen representerat Avangard Omsk och Växjö i Europa.