Gissa vem som har bäst plus/minus-statistik i hela NHL. McDavid eller Draisatl? Nej. John Carlson? Nepp. Någon från Bostons förstakedja? Fel. Rätt svar är Jean-Gabriel Pageau i Ottawa Senators.

Plus/minus-statistiken är naturligtvis ingenting som det ska dras alltför stora växlar kring. Det är lite av en diffus statistik som kanske inte alltid reflekterar hur bra en spelare är utan snarare hur det går för laget generellt.

Förra året vann Mark Giordano med +39, ingen kan påstå att han inte var sjukt bra i fjol så det är ändå ganska rimligt. Men bakom honom kommer Tampa Bays Ryan McDonagh och Carolinas Brett Pesce (!). Pesce är inte en dålig back men han är inte heller en toppback som hans plus/minus kan tyda på. Det är lite därför det är en otydlig statistik som inte riktigt visar hur bra en spelare är.

I år är det dock annorlunda. Han som leder plus/minus-statistiken just nu gör det helt klart på grund av sig själv och inte lagets framgångar.

Det är inte någon av ”toppspelarna” som ligger i toppen av poängligan som leder statistiken. Det är inte heller en spelare från ett av NHL:s bästa lag, snarare spelar han istället i ett av ligans sämsta lag.

Han som leder plus/minus-ligan är Jean-Gabriel Pageau från Ottawa Senators. Vem hade trott det innan säsongen började?

Foto: NHL/Skärmdump



På 22 matcher i NHL har Pageau +17 vilket gör att han leder före Pittsburghs Brian Dumoulin, Washingtons John Carlson och Bostons Brad Marchand. Vad är då skillnaden mellan dessa spelare och Pageau? De tre spelar i bra lag som ligger på den övre delen av tabellen medan Pageau lirar i ett av ligans sämsta lag.

Plus/minus pekar oftast på hur det går för ett lag mer än hur det går för just den spelaren. Till exempel, de två spelare i NHL som har allra sämst plus/minus hittills den här säsongen är Andreas Athanasiou (–21) och Valtteri Filppula (–15). De båda spelar i Detroit Red Wings som just nu ligger sist i NHL och är ligans klart sämsta lag under säsongsinledningen.

Det spelar ingen roll att Athanasiou och Filppula är Detroits fjärde respektive sjätte bästa poängplockare hittills, för att laget släpper in för mycket bakåt för att de ska kunna ligga på plus.

Har det stora genombrottet i NHL kommit nu för 27-årige Jean-Gabriel Pageau?Foto: USA Today/Bildbyrån



Ett annat lag som har inlett den här säsongen dåligt, fast lite bättre än förväntat, är Ottawa Senators. De flesta tippade nog laget att hamna på NHL:s jumboplats och just nu ligger Sens ”bara” på 26:e plats i ligan. De är dock inte långt ifrån den absoluta botten och det är just därför det är så otroligt imponerande att deras center Jean-Gabriel Pageau leder plus/minus-statistiken.

Hans lag går dåligt vilket borde visas i hans statistik men han lyckas, på egen hand, hålla upp sina egna siffror. 27-åringen har varit Ottawas klart bästa spelare hittills och står för en genombrottssäsong i NHL. Hans tidigare målbästa säsong i karriären var 2015/16 när han sköt 19 mål på 82 matcher. Nu har han redan prickat in 13 kassar på endast 22 matcher.

Speciellt under november har Pageau varit glödhet och på elva matcher har han gjort tio mål. Det finns bara en spelare i ligan som kan matcha den noteringen under november och det är Connor McDavid, skillnaden spelarena emellan är dock att McDavid också har elva assist under denna perioden medan Pageau bara har en.

Jean-Gabriel Pageau leads the League with 10 goals since Nov. 1, three shy of the @Senators record for most in any month. #NHLStats pic.twitter.com/3mJHUVIoyp

Ottawas näst bästa spelare när det kommer till plus/minus är backen Mark Borowiecki som står på +8. Flertalet av lagets spelare ligger faktiskt på noll eller minus eftersom att de ligger på den nedre halvan av tabellen och är ett lag som förlorar mycket. Pageau borde därför inte ha så fin plus/minus-statistik men han bär Ottawa på sina axlar just nu. Om han kan producera så här bra i ett av ligans sämsta lag gör det att man börjar fundera på hur det hade sett ut om spelade i exempelvis Washington Capitals, New York Islanders, Boston Bruins eller något annat av NHL:s bästa lag hittills.

JG sitter faktiskt på ett utgående kontrakt och blir UFA (unrestricted free agent) nästa säsong. Vi vet hur det har slutat de senaste åren när det kommer till Sens-spelare, *host* Erik Karlsson, *host* Mark Stone, *host* Matt Duchene. De brukar nästan aldrig stanna. Om Pageau fortsätter spela på ett liknande sätt som han gör just nu borde han kunna förhandla sig fram till en ganska saftig lön. Är Ottawa, med snål-Melnyk, beredda att betala vad centern förtjänar? Tveksamt.

Enligt Pageau har parterna inte inlett förhandlingar om ett nytt kontrakt och det känns spontant att det kommer att bli en liknande situation som vid fjolårssäsongens trade deadline då Ottawa skeppade iväg stjärntrion Mark Stone, Matt Duchene och Ryan Dzingel. Det börjar redan viskas om att Ottawa är beredda att utnyttja Pageau för sin rebuild och försöka få ett högt draftval i utbyte för centern.

Pageau, född i Ottawa, lär vilja stanna i klubben men det har inte hindrat GM Pierre Dorion för att skicka iväg spelare tidigare i utbyte mot unga talanger eller draftval. Om kanadensaren fortsätter att spela lika bra som han gör just nu, och ösa in mål, så kommer det garanterat finnas väldigt många lag som är intresserade av att trejda till sig stjärnan vid trade deadline och med Ottawas track record känns det ganska troligt att laget kommer att släppa honom.

Det är tidigt än men just nu känns det som att Jean-Gabriel Pageau kommer att vara NHL:s mest jagade man vid deadline.

OT GWG. One GM said this week he thinks #sens might be able to get a first-round pick and prospect for Pageau at the deadline. It’s early. But it’s going to be fascinating for OTT, trying to figure out whether to keep the Ottawa native - especially if the return is like that. https://t.co/cFrSJKYcN1