Vill ta Modo till SHL: "Vi har materialet"

Modo tuffar på som ett japanskt snabbtåg i Hockeyallsvenskan. En stor bidragande del till det är målvakten Linus Lundin som för hockeysverige.se berättar om att han tycker laget har materialet för att gå upp i SHL. Vi får också veta hur han ligger till i lagets TV-spelsliga och hans tankar kring avskedet från AIK ifjol.

— Jag hamnade i en lite dålig sits. Nu löste sig allt till sist, vilket jag är tacksam för.

Är Modo redo för en comeback i SHL? Mycket talar i alla fall för att den anrika klubben har det bästa laget på många säsonger. Innan senaste förlusten mot Vita Hästen hade Björn Hellkvists grabbar inte mindre än nio raka vinster. Imponerande. En av lagets viktigaste kuggar är målvakten Linus Lundin från Huddinge söder om Stockholm. Han har stått 16 av lagets 20 matcher och har 91.5 i räddningsprocent. Lundin kom till Modo under förra säsongen och när hockeysverige.se får en intervju med honom märks det att han trivs i sin nya hemstad.

- Det har varit bra att bo här i Örnsköldsvik. Visst är det kanske en liten omställning. Det är lite lugnare här, men jag är nog den typen av människa som är hemma mycket också och inte ute på stan och ränner allt för mycket, berättar 27-åringen och fortsätter:

- Nu har det blivit ganska mycket TV-spelande med några i laget. Visst blir det att jag går ner på stan också, men det blir bara att jag gör det någon gång ibland. Det händer att jag istället sitter kvar på hallen, käkar lunch och snackar där i stället.



Hur tajta är ni som lag vid sidan av hockeyn?

- Jag skulle säga att vi är rätt så tajta ändå. Sedan kanske inte alla hänger med alla. Som jag sa spelar jag mycket Tv-spel och där snackar vi mycket ”on-line”. Det märks också nere på hallen att vi är en tajt grupp. Alla snackar med alla och så vidare.

TRIVS I MÅLVAKTSTRION

Linus Lundin höjer inte sig själv till skyarna då det kommer till Tv-spel och han ser sig definitivt inte som bäst i laget.

- Nej… (Skratt), det skulle jag nog inte säga att jag är. Jag tillhör nog bottenskiktet där. Alla får vara med i alla fall, vilket är kul.



Vem är det som toppar tv-spelligan?

- Det tar emot lite, men jag måste säga att (Kalle) Jellvert får den. Han är ganska skicklig.



Som målvaktskollegor i Modo har Lundin rutinerade Erik Hanses och lovande Oliver Dackell. Två killar som han trivs att både träna och umgås med.

- Jag tycker att det fungerat bra mellan oss. Erik är ändå den jag hänger ganska mycket med. Om jag ska ut på stan och ta en kaffe brukar det vara tillsammans med honom eller Oliver.

- Den kemin har fungerat väldigt bra även om vi kanske inte hänger varje dag.

SATTES I DÅLIG SITS AV AIK

Linus Lundin inledde förra säsongen i österrikiska Graz dit han lånades ut från AIK. Där stannade han åtta matcher innan AIK sista oktober släppte honom till Modo.

- Tanken från början var att jag inte skulle vara kvar i Graz. Det var (Robin) Rahm som hade skadat sig och det var anledningen till att det blev en öppning där. Han tipsade lite om mig för ledningen där.

- Jag fick komma dit och det var riktigt kul. Det blev som ett lite äventyr mitt i säsongen. Samtidigt satt jag lite i kläm innan så det blev en perfekt lösning för mig. Jag är otroligt tacksam för att jag fick åka dit och spela under dom här sex veckorna eller vad det blev.

Linus Lundin i AIK. Foto: Bildbyrån



Varför blev det just Modo när du återvände till Sverige efter Österrike?

- Målvakten, Isak (Edman), lämnade så Modo hade en målvakt kort. Varför det sedan blev så att just jag kom hit vet jag inte, men det var otroligt kul att jag fick chansen i alla fall.

Var det aktuellt att återvända till AIK som sent också plockat in Johannes Jönsson på målvaktssidan?

- Nej, det var ganska klart redan i juni att jag inte skulle vara kvar där. Jag tror det blev ganska bra med Österrike eftersom jag inte spelade några matcher utan bara tränade med J20-laget på kvällstid.

- Anledningen till att jag fortfarande var kvar så länge var att jag inte hade hittat något lag.



Kan du idag känna en besvikelse över hur AIK hanterade den situationen?

- Både och. Dom nämnde redan i april att man funderade på att ta in en till och att det var jag som hängde lös. Sedan hörde jag ingenting och antog att det var spikat att det skulle vara jag och (Erik) Källgren.

- Det var lite surt att beskedet kom lite sent eftersom dom flesta trupperna var satta vid den tiden. Det skulle vara det, att jag hamnade i en lite dålig sits. Nu löste sig allt till sist, vilket jag är tacksam för.

"MATERIALET FÖR ATT GÅ UPP"

Modo har inlett årets säsong på ett mycket fint sätt och det känns som det är en stor skillnad på gruppen och självförtroendet jämfört med den senaste säsongen.

- Vi är en bra grupp, har fått in mycket spets och gjort otroligt mycket mål. Sedan har vi spelat en bra hockey rakt igenom. Även om vi har en bra offensiv så tycker jag att vi även har en bra defensiv. Kombinerar man dom två sakerna brukar det bli ganska bra.



Känns ni mer kompletta som lag den här säsongen?

- Ja, det skulle jag nog säga. Sedan finns det saker vi kan jobba på. Så är det i alla lag.



Hur ser du på din egen säsong så här långt?

- Sett över hela säsongen så här långt tycker jag det gått rätt bra. Sedan finns det småsaker jag vill förbättra och kanske ändra på. Det är bara att tugga på och jag har en bra relation med målvaktstränaren (Andreas Eriksson) också.

- Vi har saker vi jobbar på dagligen och som kan bli bättre, men hittills tycker jag att det varit helt okej.

Är det någon speciell detalj du tänker på i målvaktsspelet som du vill jobba extra med att förbättra?

- Det är väl blicken, tålamodet och allt det här som jag tycker har blivit bättre. Sedan har jag fått in lite mer händer. Dom har varit lite mer låsta tidigare säsonger. Det är dom bitarna som jag kanske har steppat upp den här säsongen.

- Sedan kan jag känna att jag har lite mer pondus den här säsongen, jag vågar lite mer och, som jag sa, har ett bättre tålamod.

- Jag känner också att det är skillnad på mitt spel den här säsongen, vilket jag ser när jag går igenom video och jämför med tidigare säsonger.



Vad måste Modo göra ännu bättre om ni ska kunna ta er hela vägen till SHL?

- Fortsätta spela en bra hockey och vara noggranna, spela det spel vi kan göra. När vi har spelat som bäst är det inte många lag som klarar av att slå oss. Jag tycker att vi har det som krävs. Sedan handlar det om att plocka fram det då det gäller.

- Nu är det i och för sig hela säsongen som det gäller (skratt), men jag tycker att vi har materialet för att gå upp. Om vi spelar som vi ska så är det inte alls en omöjlighet att ta steget upp, avslutar Modo-målvakten Linus Lundin.