Babcock fick gå - så länge har NHL-tränarna haft sina jobb

Toronto Maple Leafs vann budkriget och anställde Mike Babcock som ny head coach inför säsongen 15/16. Sedan säsongen Mike Babcock klev in i Toronto är bara sex coacher i hela NHL kvar på sina jobb. Övriga 25 klubbar har anställt en första coach (Vegas), tappat sin coach till en konkurrent eller helt enkelt sparkat den ansvarige.

Det absolut vanligaste scenariot bland de 31 lagen är faktiskt att ha en ny coach på sitt jobb den här säsongen. Hela sju lag klev in i säsongen med en ny ansvarig bakom bänken. Dessutom har som sagt Toronto sparkat sin coach under säsongen. Och utöver det går två lag, St. Louis och Chicago, in med en huvudtränare som för första gången inleder en säsong med huvudansvaret från start i sina respektive lag. Totalt har alltså tio lag coacher som är nya från det senaste året, plus/minus någon månad.

Väger vi dessutom in de som gör sitt andra hela år som tränare för sina respektive lag kan vi konstatera att 16 lag bytt tränare från sommaren 2018 till dags dato. Det markerar alltså fler än hälften av ligans 31 lag. Det får anses vara hyfsat anmärkningsvärt.

Bland de 16 namnen finns förstås Craig Berube, som vann Stanley Cup med St. Louis Blues per omgående. Han tillsattes exakt ett år innan Sheldon Keefe tog över rodret hos Toronto.

De 16 lag som bytt coach från sommaren 2018

Toronto - Sheldon Keefe tog över 20/11 2019.

Anaheim - Dallas Eakins tog över inför säsongen.

Buffalo - Ralph Krueger tog över inför säsongen.

Edmonton - Dave Tippett tog över inför säsongen.

Los Angeles - Todd McLellan tog över inför säsongen.

Philadelphia - Alain Vigneault tog över inför säsongen.

Florida - Joel Quenneville tog över inför säsongen.

Ottawa - D.J. Smith tog över inför säsongen.

St. Louis - Craig Berube tog över 20/11 2018.

Chicago - Jeremy Colliton tog över 6/11 2018.

Calgary - Bill Peters tog över inför säsongen 18/19.

Carolina - Rod Brind'Amour tog över inför säsongen 18/19

Dallas - Jim Montgomery tog över inför säsongen 18/19.

New York Islanders - Barry Trotz tog över inför säsongen 18/19.

New York Rangers - David Quinn tog över inför säsongen 18/19.

Washington - Todd Reirden tog över inför säsongen 18/19.

Redan nu har vi alltså betat av fler än hälften av lagen. Noterbart är också att ingen av coacherna som anställdes inför eller under den senaste säsongen har fått gå, om vi inte räknar Philadelphias Scott Gordon som anställdes som tillfälligt ansvarig efter att klubben sparkat Dave. Hakstol. Där valde Flyers till sist att plocka in Alain Vigneault som permanent ansvarig.

Däremot sägs ju snaran ha börjat dras åt kring Calgarys Bill Peters, som inte fått sitt topptippade lag att leverera som de gjorde förra säsongen då de vann hela den västra konferensen innan det blev ett tidigt slutspelsuttåg mot Colorado.

Tre av dagens huvudtränare anställdes inför säsongen 17/18 - och det är tre tränare som är på väg åt lite olika håll. Medan Arizonas Rick Tocchet och Vancouvers Travis Green går mot sina bästa år har Gerard Gallant det för första gången tufft med ett Vegas som ser ut att få kämpa för att ens ta sig till slutspel.

2017 skedde i stället de stora tränaranställningarna tidigt på året, alltså redan under säsongen 16/17. Då sparkade Boston Claude Julien och tog in den ny superhyllade Bruce Cassidy. Det ledde till att Montréal i sin tur sparkade Michel Therrien, och plockade in Julien som nygammal head coach i laget. Hittills får vi säga att Boston vunnit på den rockaden.

Inför säsongen 16/17 anställdes också två coacher som har kvar sina jobb: Colorados succétränare Jared Bednar, samt Minnesotas då så hyllade Bruce Boudreau. Boudreau har det dock allt tuffare nu, med sin åldrande spelartrupp.

Nya tränare 2016 till 2017

Arizona - Rick Tocchet tog över inför säsongen 17/18.

Vegas - Gerard Gallant tog över inför säsongen 17/18.

Vancouver - Travis Green tog över inför säsongen 17/18.

Montréal - Claude Julien tog över 14/2 2017.



Boston - Bruce Cassidy tog över 7/2 2017.



Colorado - Jared Bednar tog över inför säsongen 16/17.

Minnesota - Bruce Boudreau tog över inför säsongen 16/17.

Trots att vi bara blickat tillbaka tre år i tiden är det nu bara åtta lag kvar att gå igenom. Det bevisar alltså att Mike Babcock var en av de som hade suttit allra längst på sin post, eftersom han var inne på sitt femte år som huvudränare.

Inför säsongen 15/16 anställde tre av lagen sina nya huvudtränare, men det är framför allt två anställningar under den säsongen som sticker ut. Bara några matcher in på säsongen sparkade Columbus nämligen Todd Richards, efter en miserabel säsongsöppning med sju raka förluster, och ersatte honom med den då utskrattade och hånade John Tortorella. Det var en chansning som visade sig gå hem.

Columbus har tagit stora steg under den ikoniske coachens ledning och vann förra säsongen en slutspelsrunda för första gången, när de chockade alla och svepte Tampa Bay Lightning i den första slutspelsomgången.

Knappt två månader senare kom en tränaranställning som visade sig bli än mer lyckosam. Då sparkade Pittsburgh den problematiske Mike Johnston och plockade in hans namne Mike Sullivan, John Tortorellas tidigare parhäst. Sullivan vann Stanley Cup direkt, och tog hem den igen ett år senare. Där kan vi snacka om en hyfsad utdelning på ett tränarskifte.

Nya tränare under 2015

Pittsburgh - Mike Sullivan tog över 12/12 2015.

Columbus - John Tortorella tog över 21/10 2015.



New Jersey - John Hynes tog över inför säsongen 15/16

San Jose - Peter DeBoer tog över inför säsongen 15/16.

Detroit - Jeff Blashill tog över inför säsongen 15/16.

Nu är det de tre riktiga Marathon-löparna som är kvar - och ni vet nog vilka det är. Fram till för ett år sedan var ju John Quenneville den som hade suttit klart längst på sin post men nu är den titeln övertagen av Tampa Bays Jon Cooper. Cooper har åkt på ett par motgångar, som det missade slutspelet 2017 och chockuttåget mot Columbus i våras, men sitter säkert på sin post trots en halvdan start på säsongen. Han skrev tidigare under året på en kontraktsförlänging.

De två andra långstintarna, Peter Laviolette och Paule Maurice, sitter nog mer osäkert. De har båda haft framgångar med långa slutspel under sina år, men har haft säsongsinledningar som varit ganska mycket upp och ned. I Maurice fall handlar det nog snarare mer om att laget helt enkelt är sämre, medan Laviolette förfogar över en av NHL:s bästa trupper och måste få dem att leverera.

Men tills vidare sitter de i alla fall kvar på sina poster, och är därmed topp-tre på listan över de som haft sina nuvarande huvudtränaruppdrag längst.

De har suttit längst

Nashville - Peter Laviolette tog över inför säsongen 14/15.

Winnipeg - Paul Maurice tog över 12/1 2014.



Tampa Bay - Jon Cooper tog över 26/3 2013.