Beskedet: Backen lämnar Björklöven

Gustav Bouramman plockades under säsongen in av Färjestad men har där fått finna sig i att spela J20-hockey. När Björklöven fick en del frånfall på backsidan, bland annat på grund av Alexander Deilerts sex matcher långa avstängning, valde de därför att låna in den tidigare juniorlandslagsmannen.

Men efter att ha gjort fyra passningspoäng på sex matcher lämnar 22-åringen nu Björklöven.

– Gustav har gjort det bra under de här sex matcherna men i och med att skadeläget ljusnat och Alexander Deilert är tillbaka från avstängning så ser vi inget akut behov av att använda oss utav Gustav längre, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens webbsida.