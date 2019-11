Elias Petterssons bomb i Vancouvers seger

Elias Pettersson bombade in 1-1 i powerplay när hans Vancouver kunde ta sin andra raka seger efter straffar mot ett Washington utan Nicklas Bäckström.

Washington-Vancouver 1-2 (1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1)

Washington: Jakub Vrána

Vancouver: Elias Pettersson, Bo Horvat (avgörande straff)

Vancouver tog en fin seger senast mot ett Nashville som har stora problem just nu i NHL. I den matchen var segerreceptet Vancouvers sylvassa powerplay. I den matchen öppnade Elias Pettersson målkavalkaden för Vancouvers del och powerplay + Pettersson var även receptet när man kvitterade Jakubs Vranas tidiga mål i matchen mot Washington. Efter att radarpartnern J.T. Miller serverade en mycket fin passning i sidled bombade Pettersson in 1-1-målet i matchen. Rätt upp i krysset, otagbart för Braden Holtby i Washington-målet.

Ingen Nicklas Bäckström i hemmalaget

En sprakande inledning på matchen men efter det kvävdes det sprudlande spelet. En gammal beprövad klyscha: ”ställningskrig” stämde in bra på händelserna i Capital One Arena. Om det var något lag som styrde händelserna lite mer var det ändå hemmalaget som behövde komma tillbaka efter debaclet mot New York Rangers senast. Ett Washington som fick spela utan sin förstacenter Nicklas Bäckström som dras med en överkroppsskada.

Vancouver fick ett gyllene läge i slutet av matchen men på något sätt lyckades Braden Holtby rädda pucken på mållinjen när Quinn Hughes bara skulle stänka in pucken i tom bur. Matchen gick till straffar där kaptenen Bo Horvat till slut kunde avgöra efter att Jacob Markström i Vancouver-målet stoppat samtliga straffar från Washington.