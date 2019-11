LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



På pappret och sett till tabellposition är skillnaden 4-1 till Frölunda. Så var dock inte fallet på isen. Det låga tempot gynnade måhända hemmalaget men när Frölunda bestämde sig för att spela lite snabbare kunde inte Linköping stå emot och segern var lika rättvis som ohotad.

Från lördagens match tar jag med mig följande:

YOUNG GUNS VISADE VÄGEN FÖR GÄSTERNA - SOM KAN BÄTTRE

Visst, göteborgarna åkte från Linköping med tre poäng i bagaget men det kändes ändå som att de gick på halvfart. Stundtals tempofattigt och lite inspirationslöst, men när det gällde som mest trampade gästerna igång och det räckte. Samuel Fagemos avslut på det matchvinnande 2-1-målet var ett vackert samarbete med Jacob Peterson.

– Det är ingen jättematch, men det är tredje matchen den här veckan och vi hade några med trötta skallar, sa assisterande tränare Kristofer Näslund, som också berömde ”Young Guns”-kedjan där även Lucas Raymond ingår.

”Young Guns” var nyckeln till framgång i en seger som i övrigt lämnade mycket att önska spelmässigt för gästerna.

Å andra sidan: En 4–1-seger där laget mer eller mindre går på halvfart är ju också ett sjuhelsikes statement.

WHITNEY PIGG SOM FÅ

Okej, ett mål gör en del för självförtroendet och hade Joe Whitney taggat till först efter detsamma hade de här raderna sett annorlunda ut. Men faktum är att den store lille forwarden var bland de piggaste i hemmalaget. Han slet i defensiven, vann puckar och var som en ilsken iller i offensiv zon. Han har varit lite in och ut i matchtrupperna - till viss del på grund av skada - under säsongen och bara spelat 13 av 20 matcher . Trots det är han på väg mot samma målskörd som förra året: Dagens balja var hans fjärde för året och fortsätter han i samma takt landar han på omkring de 14 han gjorde under sin första säsong i LHC.

– Det gäller att vara ett proffs och det handlar om karaktär. Det gäller att ta det med ro när man är en av ledarna i laget, sa Whitney när vi träffades efter matchen.

GODKÄNT - MEN POÄNGEN MÅSTE IN

Även om det såg tempofattigt ut från båda håll är Linköpings insats till stor del godkänd. Fem-mot-fem-spelet växer undan för undan och Frölunda är ingen dussinmotståndare. Bert Robertsson sa själv efter matchen att han var nöjd med hur laget tävlade, det har han all rätt i att vara. Men ska årets LHC ta poäng av en motståndare av den digniteten får man inte släppa förbi Jacob Petersson på högerkanten så att denne kan slå in pucken till virtuosen Fagemo. Man får inte ge pucken till Lucas Raymond. Man får inte slarva.

– Det är lite synd. Jag tycker någonstans att Frölunda inte behöver skapa själva, vi ger dom målen, sa LHC-coachen.

CITATET

”Det är kul att se Wille Kreü tävla på den här nivån. Han har vuxit sig stark.” – Bert Robertsson om Linköpings egenproducerade backbjässe.



Avslutningsvis noterar vi att…

… Lineupen på den årliga ”Teddy Bear Toss” i Linköping var diger: Patric Blomdahl, Stefan Jakobsson, Erkki Saramaa, Magnus Johansson, Mattias Elm, Martin Knold, Andreas Kreü, Pierre Ivarsson med flera medverkade i att sopa ungefär 5000 nallar från isen.

… Jonas Gustavsson noterades för en assist. Det var målvaktens första för året och tredje i LHC-tröjan.

… Det borde finnas mer att hämta från Patrik "Peppe" Lundh.