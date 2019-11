Svenskarna spräckte målnollan i AHL

Efter tio matcher i NHL med Columbus och nio i AHL-laget Cleveland Monsters vet nu Jakob Lilja hur det är att göra mål i Nordamerika. Den tidigare SHL-stjärnan avrundade målskyttet i Clevelands 3-0-seger mot Chicago Wolves.

Lilja, som gjorde 37 SHL-poäng förra säsongen, hade tidigare bara en assistpoäng på nio matcher i farmarligan. Kanske kan nattens mål vara en nyckel för att 26-åringen ska få det att lossna i Nordamerika också?

Värt att notera från matchen är också att Kevin Stenlund sköt sitt tredje mål för säsongen, assisterad av Gabriel Carlsson.

First @TheAHL goal for Jakob Lilja 🔥 pic.twitter.com/HgH0D0Cdmx

Pretty Swede feeling to get your first #Reign goal! 🇸🇪 pic.twitter.com/dcWIPji46p