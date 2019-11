Assistfest av Boqvist i AHL

Adam Boqvist har imponerat stort i Chicago Blackhawks och Rockford IceHogs den här säsongen.

Han har både skjutit sitt första NHL-mål och nätat i AHL men efter 13 matcher stod han fortfarande utan en enda assist. Fram till i natt.

Redan efter sex minuter spel i AHL-mötet mellan hans Rockford IceHogs och Texas Stars hade Boqvist noterats för en assist, men det var bara början på en galen match.

Boqvist var "on fire" och stod för passningspoäng även i den andra och tredje perioden för totalt tre assist i matchen efter att ha stått för noll i de 13 tidigare matcherna. Det hjälpte dock inte för att hjälpa hans lag till seger.

Efter 60 spelade minuter stod det 6-6, efter att Boqvists lagkompis Anton Wedin skjutit ett mål och en assist. Matchen fick avgöras på straffar och där var Texas Stars starkare och knep bonuspoängen. Trots Boqvists uppvisning lyckades IceHogs inte vinna matchen.

För Texas Stars stod den tidigare Skellefteåbacken Emil Djuse för en assist, hans nionde för säsongen.

***



Det går fortsatt bra för Toronto-svenskarna. I natt sköt Timothy Liljegren sitt andra mål för säsongen när Marlies vann med 4-2. Liljegren har nu gjort tio poäng på 15 matcher nere i farmarligan och går mot sin bästa säsong i AHL. Även Pontus Åberg noterades för poäng då han passade fram till ett mål i Torontos seger. Åberg är lagets bästa spelare med 17 poäng på lika många matcher.

***



Någon annan som ser ut att gå mot en stark säsong är Sebastian Aho som spelar i New York Islanders farmarlag. Han stod för två assistpoäng i natt och har nu tolv poäng på 20 matcher den här säsongen. Den poängstarke backen är dock en bit ifrån fjolårets notering på 46 poäng.

***



Nu vänder vi oss till det andra New York-laget där Lias Andersson har fått en smakstart nere i AHL efter att ha blivit nedskickad av Rangers. Efter noll mål på 17 matcher i NHL har göteborgaren nu prickat in två kassar på tre matcher för Hartford Wolf Pack. Om han kan hitta självförtroendet och fortsätta producera nere i AHL borde han kunna tjäna ihop till NHL-spel senare under säsongen.

***



Lawrence Pilut fortsätter att vara glödhet för sitt Rochester Americans. I natt stod Tingsrydskillen för en assist vilket gör att han nu har stått för poäng i fyra raka matcher. Han har kommit tillbaka väldigt starkt efter skadan som förstörde avslutningen på fjolåret och snittar nu nästan en poäng per match då han har stått för elva pinnar på 13 matcher. I natt hjälpte han sitt lag till seger tillsammans med landsmannen Jonas Johansson. Svenskmålvakten räddade 34 av 36 skott och utsågs till en av matchens tre stjärnor.

***



En annan svensk målvakt i AHL som hittade rätt under natten är Filip Gustavsson. Den förre JVM-keepern har haft det lite svajigt under säsongsinledningen men nu han klev han fram och räddade 37 av 38 skott när Bellville Senators vann med 2-1. Gustavsson såg länge ut att hålla nollan men fick släppa en puck förbi sig med 14 sekunder kvar av matchen. Han utsågs sedan till matchens lirare.

***



Joel Persson har svarat bra på nedflyttningen till AHL. Efter att ha inlett med tio matcher i Edmonton Oilers har den tidigare Växjö-backen nu fått finna sig i spel nere i farmarligan. På de två första matcherna har Persson visat sin klass och har stått för två assist.