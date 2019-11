Efter överfallet – svenske stjärnan missar resten av året

Under lördagsnatten vann Nashville Predators mot St. Louis Blues med 4-2.

Segern kom dock att ha en bitter smak för "Preds". De förlorade nämligen sin svenske stjärnforward Viktor Arvidsson då han utgick efter att ha fått två fula crosscheckings i ryggen av Blues-backen Robert Bortuzzo.

Bortuzzo utvisades i två minuter för förseelsen men riskerar även avstängning då han har kallats till förhör av NHL Department of Plater Safety.

Efter matchen meddelade Nashville att Arvidsson led av en underkroppsskada men att det var oklart hur allvarligt det var. Nu vet man.

Under söndagskvällen gick klubben ut med en skadeuppdatering och slog fast att Viktor Arvidsson kommer att tvingas bort från spel i fyra till sex veckor med en underkroppsskada. Detta innebär att han med största sannolikhet inte kommer att återvända till spel under 2019.

Ett väldigt tråkigt besked för Arvidsson som även missade flera matcher förra säsongen på grund av skador. Den här säsongen har 26-åringen från Kusmark spelat 22 matcher och stått för 15 poäng för Predators.

As a result of the cross check taken during the first period of last night’s game, #Preds winger Viktor Arvidsson will miss 4-6 weeks with a lower-body injury. #NSHvsSTL pic.twitter.com/GY0Hlp9VTC