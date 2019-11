"Har alltid vetat att jag haft självförtroendet och talangen för att lyckas"

2013 spelade han i Kanadas JVM-lag. 2019 är Anthony Camara den enda utespelaren från det laget som aldrig har gjort en match i NHL. Efter att ha bytt klubb sex gånger på de senaste tre åren har 26-åringen nu hittat till SHL för spel i HV71.

– Jag är riktigt glad över att vara här och för att HV har gett mig chansen, säger kanadensaren till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Anthony Camara sågs som en talang när han var ung, öste in poäng i juniorligan OHL och draftades 2011 av Boston Bruins.

Han var även en av 13 forwards som fick chansen i Kanadas trupp till JVM 2013. En ära som väldigt få kanadensiska spelare har fått uppleva. När hockeysverige.se frågar om mästerskapet skiner den 26-årige kanadensaren upp i ett leende.

– Det är förmodligen en av de bästa upplevelserna jag har haft. Bara att få vara runt alltihop och all den talang som var samlad på ett och samma ställe. Det var också häftigt att vara i ett annat land då det gick i Ryssland. Det var en härlig erfarenhet att se världen lite grann, se Ryssland. Det var väldigt roligt och ett bra minne för mig, säger Camara när vi möter honom i Jönköping.

NOBBADES AV NHL: "GICK INTE SOM JAG VILLE"

I Kanadas trupp återfanns nuvarande NHL-stjärnor såsom Mark Scheifele, Morgan Rielly, Jonathan Huberdeau och Nathan MacKinnon. Av de 20 utespelare som var med är det bara en enda spelare som aldrig fick chansen i NHL. Anthony Camara.

– Jag vet inte riktigt varför det blev så, det är väldigt svårt att säga… Det gick väl inte som jag ville helt enkelt, säger han och fortsätter efter en stunds tystnad:

– Men jag spelar fortfarande ishockey. Jag får spela i SHL, den bästa ligan i Sverige och en av de bästa i Europa enligt mig. Jag tjänar fortfarande pengar på det jag älskar att göra och jag tycker att det är väldigt roligt att spela. Det är det som är det allra viktigaste. Jag tänker inte mycket på hur det har varit.

Anthony Camara har helt klart gjort en intressant resa för att komma till SHL. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



Den unge Camara ratades av både Boston Bruins och Carolina Hurricanes. Därefter har kanadensaren bytt klubb sex gånger under de tre senaste åren. Först skrev han på för Kalamazoo Wings i ECHL, farmarligans farmarliga. Sedan blev det spel i Winnipeg Jets dåvarande AHL-lag St. John's IceCaps.

När säsongen 2016/17 var slut stod forwarden återigen utan klubb. Det var då han vände blicken till Europa och han har nu spelat i flera europeiska länder under de senaste två åren.

– Det har varit riktigt bra, jag tar det för vad det är och samlar på mig så mycket livserfarenheter som möjligt. Varje kapitel av min hockeykarriär är en egen upplevelse och något som jag lär mig mycket av. Jag får se mycket av världen, mycket av Europa och nu Sverige som är ett fantastiskt vackert land. Jag lär känna nya lagkamrater vart jag än spelar och har fått flera vänner också. Det har varit en otrolig upplevelse hittills och jag har verkligen njutit av det.

SO FAR, SO GOOD I HV

Under sina två år i Europa har Camara tagit ett steg uppåt för varje säsong. Först inledde han i Danmark och tog sig sedan till Österrike. Efter de framgångarna värvades han till den tyska ligan där han stod för 43 poäng på 50 matcher och gav honom ett SHL-kontrakt med HV71.

– Jag har alltid vetat att jag har haft självförtroendet och talangen för att lyckas men jag har fått åka över hit för att verkligen kunna visa det och klättra upp för stegen. Jag är riktigt glad över att vara här och för att HV har gett mig chansen. Jag försöker göra så gott jag kan ifrån mig och ”so far, so good” skulle jag säga.

Hur skulle du säga att det har gått för dig här i SHL nu då?

– De första månaderna var det lite tufft och handlade om att komma in i det och lära sig så mycket som möjligt. Det är helt ny värld på ett sätt, nytt land, nya människor och en ny hockey. Jag har bara försökt vara en svamp och suga in så nytt mycket som möjligt. Hittills tycker jag att allting har varit riktigt bra.

Flera spelare har svårt att ta klivet från den tyska ligan till Sverige. Det är ofta ett steg som många spelare har svårt att hantera. Camara vittnar om att det var något han visste om när han gick hit. Han själv har dock fått en bra start i SHL och enligt honom själv är det mycket tack vare HV71.

– Jag håller med om att det är ett problem som många har och det var något jag visste när jag kom hit. Jag pratade med flera personer om det innan jag tog det här steget för att vara mer beredd på det. Något som har gjort en stor skillnad för mig är hur fantastisk HV:s organisation har varit. De har hjälpt mig väldigt mycket och de har också haft stort tålamod. De har också gett mig lite konstruktiv kritik när jag behöver lite av en boost. Jag har inget att klaga över utan allting har varit bra än så länge.

Camara är väldigt öppen när det gäller var han ska spela nästa säsong. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



Den senaste tiden har kanadensaren fått spela med Alexander Bergström och Axel Holmström, något som har inneburit ett lyft för alla tre spelare. Under flera matcher har de varit HV:s bästa kedja och det verkar som att de passar väldigt bra tillsammans. Något som Camara håller med om.

– De är båda riktigt bra spelare och har haft framgång på en individuell nivå också, inte bara som kedja. Vi har varit framgångsrika ända sedan vi sattes ihop och jag kan inte klaga direkt för jag får spela med två grymt bra hockeyspelare.

"LITE STABILITET VORE SJÄLVKLART BRA"

Anthony Camara har skrivit ett kontrakt med HV71 som gäller den här säsongen. Efter det är framtiden oviss. De senaste åren har han tagit ett steg uppåt varje säsong. Vad är då nästa kliv upp från SHL?

– Jag vet inte riktigt, det är en tuff fråga. Jag försöker att bara fokusera på det här året med HV nu och inte titta för långt fram. Om man tittar framåt för mycket är det lätt att man går vilse i den världen man tittar in i. Jag vill undvika det och istället försöka leva i nuet. Målet nu är bara att spela så mycket och så bra som möjligt samt jobba på mitt spel och bli bättre för varje dag som går. Hur det blir när säsongen är slut får vi ta när den tiden kommer.

På de tre senaste åren har Camara bytt klubb totalt sex gånger. Frågan är nu om den kanadensiske vandraren nu söker efter stabilitet eller vill fortsätta sin resa. ​

– Jag tror att, oavsett vilka möjligheter som dyker upp för mig, så kommer jag att titta på allting innan jag fattar något sådant beslut. Jag kommer att fundera på vad som är bäst för mig och för min familj, det är ju faktiskt det viktigaste. Lite stabilitet vore självklart bra men vad som än händer så är jag öppen för allt och jag tar det dag för dag här, avslutar Anthony Camara.