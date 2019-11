Rangers mäktiga vändning – inte hänt sedan 1991

En ledning med 4-0 innebär i 90 fall av 100 att matchen är över. Så var dock inte fallet i nattens möte mellan Montreal Canadiens och New York Rangers.

Hemmalaget hade en fantastisk första period och hade ett försprång på tre puckar efter att Max Domi skickat in två baljor. Precis i början av den andra diton klev också Shea Weber fram och pangade in 4-0.

New York Rangers down and out? Inte en chans.

På tre minuter i mitten av perioden sköt de vitklädda tre mål och hade fått vittring igen inför den avgörande perioden. Då sköt den tidigare Frölunda-forwarden Artturi Lehkonen in 5-3 för Montreal. Ännu ett bakslag för Rangers men det var inte spiken i kistan.

Först reducerade storstjärnan Artemij Panarin och senare kvitterade man även när Brendan Lemieux skickade in sitt andra mål i matchen. De hade klöst sig tillbaka men än var de inte nöjda.

Med åtta minuter kvar att spela skickade Jacob Trouba en puck mot mål. Det var flera kroppar i vägen men på något sätt lyckades pucken hitta nätet bakom Carey Price och vändningen var ett faktum.

The @NYRangers overcame a four-goal deficit to win a regular-season game for the fourth time in franchise history. The others:



Dec. 26, 1991 at WSH

Nov. 21, 1986 at VAN

Nov. 9, 1984 vs. NYI