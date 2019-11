Svenske stjärnan ut skadad efter dubbla fulsmällar

Viktor Arvidsson såg förmodligen fram emot en rolig bortamatch i natt. Han skulle göra sin 300:e match i NHL och den skulle ske mot de regerande mästarna och Central-rivalerna St. Louis Blues.

Det började också bra för "Arvy" när han passade fram till Filip Forsbergs 1-0-mål tidigt i matchen. Därefter blev det ingen rolig fortsättning för svensken.

Efter bara sex spelade minuter i den första perioden stod Arvidsson framför Blues-målet när Nashville hade powerplay. Helt plötsligt dyker Robert Bortuzzo fram bakom honom och crosscheckar honom i ryggen så att Arvidsson flyger in i ribban och målet, detta trots att pucken är bakom St. Louis mål när crosscheckingen sker.

Arvidsson försöker då resa sig ut ur målet och då delar Bortuzzo ut en ny ful crosschecking på den sittandes/liggandes svensken.

Resultatet av dessa två överfall blev att Arvidsson lämnade matchen med en underkroppsskada, oklart än hur allvarlig, och Bortuzzo fick en tvåminutersutvisning.

Det kan dock bli allvarligare påföljder för Blues-backen. Ett par timmar efter matchen meddelade ligan nämligen att NHL Department of Player Safety kommer att hålla ett förhör med Bortuzzo om incidenten vilket innebär att han riskerar att straffas i efterhand för tjuvsmällarna.

St. Louis’ Robert Bortuzzo will have a hearing Sunday for Cross-checking Nashville’s Viktor Arvidsson.